‘Testo’, dal 24 febbraio torna a Firenze il salone dell’editoria

Firenze, torna nel capoluogo toscano ‘Testo’, l’evento dedicato all’editoria contemporanea e ai suoi protagonisti.

Dal 24 al 26 febbraio la Stazione Leopolda ospita infatti la seconda edizione di “Testo [Come si diventa un libro]”, l’appuntamento sull’editoria organizzato da Pitti Immagine in collaborazione con Stazione Leopolda, da un’idea di Todo Modo. Testo racconta come nasce un libro e come arriva nelle mani del lettore.

Tre giorni per immergersi in un mondo di carta e parole attraverso una selezione ragionata di libri e novità e grazie a un fitto programma di eventi, laboratori, incontri e percorsi di lettura.

Spiega Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine. “Testo anche quest’anno porterà alla Stazione Leopolda percorsi intersecati fra loro in modo da creare una mappa di tutto l’ambiente editoriale finalmente chiaro e omogeneo. Il merito va a una regia collettiva che, come avviene per molte delle manifestazioni di Pitti, vive del contributo di tutti. Intorno, una città, Firenze, che ha di per sé tanta storia”.

In totale sono 160 gli eventi in programma e 107 le case editrici partecipanti: nelle due navate della Leopolda, nell’allestimento curato da Alessandro Moradei, ogni editore proporrà un ristretto numero di titoli, in un percorso in sette stazioni (il Manoscritto, il Risvolto, la Traduzione, il Segno, il Racconto, la Libreria, il Lettore).

Tra gli ospiti attesi Juergen Boos, direttore della Fiera di Francoforte, Teresa Cremisi, presidente di Adelphi, Rebecca Servadio, che spiegherà come funziona lo scouting letterario a livello internazionale.

Ci saranno ancora Barbara Epler, editrice New Directions, casa editrice indipendente americana, famosa per pubblicare opere innovative e sperimentali, la critica di moda e curatrice Maria Luisa Frisa; Grazia Gotti, scrittrice ed esperta libri per ragazzi. Poi Luca Sofri, Mauro Bersani che racconterà come costruisce la Bianca (la collana di poesia Einaudi), Piero Angelini con Carlo Ginzburg parlerà della Collana Viola di Einaudi.

Infine, un focus sul nuovo vocabolario Treccani con Valeria Della Valle e Giuseppe Patota. Tra gli ospiti attesi anche Scott Turow ed Alicia Gimenez-Bartlett. Ci sarà poi anche un focus tematico dedicato agli esordienti.