UNIFI tra 16% migliori università al mondo, 11/a in Italia

L’Università di Firenze si consolida tra le realtà accademiche di rilievo a livello internazionale secondo l’edizione 2027 del World University rankings, la classifica globale elaborata da Times gigher education (The).

L’Ateneo fiorentino, si spiega in una nota, migliorando il punteggio complessivo, si colloca infatti nel 16,3% delle migliori università al mondo tra le 2.297 istituzioni classificate in 118 Paesi, in miglioramento rispetto all’edizione precedente, quando figurava nel 18,3% su 2.191 università.

Unifi si posiziona nella fascia 351-375, nella parte alta del gruppo 351-400 in cui figurava lo scorso anno, a conferma di un posizionamento stabile in una classifica cresciuta di 106 atenei. Nella classifica nazionale l’università di Firenze passa dal 13mo all’11mo posto (a pari merito con Milano Statale e Trento) su 58 atenei italiani che sono entrati in graduatoria (lo scorso anno erano 54). Di grande rilievo l’aumento nell’indicatore Ambiente di ricerca che riflette la produttività delle ricercatrici e dei ricercatori Unifi, i finanziamenti ricevuti e la reputazione: l’Ateneo migliora il punteggio di oltre tre punti salendo dal 37,9 al 41,1. Si registrano buone prestazioni anche per gli indicatori relativi alla Didattica e all’ Internazionalizzazione.

“L’Università di Firenze – commenta la rettrice Alessandra Petrucci – rafforza la sua posizione anche in questo ranking internazionale, grazie in particolare alla sua produzione scientifica e alla capacità di attrarre finanziamenti per le proprie ricerche.

Ma è Unifi nel suo complesso a ricevere una valutazione di eccellenza che la colloca tra i migliori atenei italiani”.