Unicoop Tirreno cerca 650 lavoratori per la stagione estiva

Piombino, al via da Unicoop Tirreno la ricerca di personale, per un totale di circa 650 lavoratori.

La cooperativa Unicoop Tirreno, presente con 96 supermercati in Toscana, Lazio e Umbria, molti dei quali in località a grande afflusso turistico, ha la necessità, si spiega in una nota, di potenziare i punti vendita, per mantenere elevato e inalterato il livello dei servizi offerti alla clientela durante la stagione estiva.

La Cooperativa offrirà contratti di somministrazione fino a sei mesi, con retribuzione allineata a quella dei dipendenti Unicoop Tirreno e applicazione delle garanzie offerte dal Ccnl e dal contratto integrativo aziendale (tra cui la maggiorazione supplementare) e con possibilità di crescita interna.

La selezione, che avverrà attraverso società nazionali qualificate e specializzate (Adecco, Manpower e Openjob), è rivolta a tutti, dai giovani agli adulti, indipendente dall’esperienza maturata; e riguarda tutti i profili, dagli addetti alle vendite, ai banconisti, ai cassieri. Per candidarsi nelle posizioni richieste o inviare una candidatura libera www.coop.it sezione ‘Lavora con noi’ – Cooperativa Unicoop Tirreno.