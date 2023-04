Lucca, allarme per scoppi sotterranei e fumo dai tombini

Lucca, tre scoppi sotterranei con conseguente blackout di un isolato nel centro storico della città toscana, hanno messo in allarme intorno alle 9:45 abitanti e negozianti degli esercizi che si affacciano su via Santa Giustina e via Santa Lucia.

In seguito dai tombini della zona è uscito anche del fumo. Al buio oltre alle abitazioni e i negozi anche Palazzo Orsetti, sede del Comune di Lucca. Secondo i primi accertamenti a provocare gli scoppi sarebbe stato un problema di natura elettrica.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che in via precauzionale hanno inizialmente transennato la zona chiedendo a chi era nei negozi di uscire ma senza evacuare la zona. Sul posto sono poi intervenuti tecnici Enel e del gas anche in quell’area non ci passano condutture. La situazione è stata monitorata anche dal sindaco Mario Pardini in prima persona che è uscito dal suo ufficio.