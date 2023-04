Cna Turismo Firenze prevede il sold out degli hotel per il picco delle vacanze di Pasqua

Cna Turismo Firenze conferma il trend positivo del turismo, gli stranieri supereranno il numero di turisti italiani nella città.

Prevista un occupazione tra il 99% e il 100% per gli hotel di Firenze nelle vacanze pasquali, che già stanno registrando arrivi a partire da sabato 1 aprile. A dirlo e prevederlo è Cna Turismo Firenze, secondo il quale nonostante l’aumento delle tariffe rispetto allo scorso anno, le prenotazioni sono molto significative anche per il periodo maggio-ottobre che verrà.

Il comparto è ottimista – afferma in una nota Paola Lorenzini, coordinatrice di Cna Turismo Firenze -, forte anche del periodo appena trascorso che, a fine marzo, ha fatto registrare un 50% di room nights in più vendute rispetto al medesimo periodo del 2022 per gli hotel a 3-4 stelle e un +35% per i 5 stelle”. Per quanto riguarda invece le vacanze dei fiorentini “va forte l’estero – afferma Giancarlo De Leo, presidente di Cna Turismo Firenze -. Per le rotte intercontinentali una tendenza molto accentuata è quella verso il Giappone con gruppi già partiti per assistere alla fioritura dei ciliegi, ma anche gli Stati Uniti sono sempre molto richiesti. Sul raggio più breve tanto Egitto con una netta ripartenza delle crociere sul Nilo”.