Giani: “90% di progetti Pnrr arriverà a conclusione”

Firenze, nonostante la maggior parte dei progetti del Pnrr non siano ancora partiti, Giani rassicura sul fatto che almeno il 90% dei 5.920 verrà realizzato.

Oggi il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del Pnrr in Toscana, dove i progetti legati al Pnrr sono 5.920. “Ritengo che il 90% di questi progetti arriverà a conclusione – ha detto Eugenio Giani-. In questo momento vedo in movimento irreversibile poco più del 60% di queste opere ancora in fase di progettazione. Chi pensa che dovevano partire subito a razzo non conosce le leggi italiane e noi le dobbiamo rispettare. Molti di questi iter sono nella fase di progettazione, i cui bandi ci arrivano giorno per giorno. Finora sono stati impegnate risorse del Pnrr su opere per circa il 56% quindi c’è da aspettarsi ancora tanti bandi e tante possibilità di intervento”.

In Toscana, ha poi spiegato Giani, si tratta di investimenti per circa 6,6 miliardi, “di cui 5,6 miliardi sono i fondi del Pnrr e 1 miliardo è quello che questi progetti inducono perché talvolta si richiede che chi presenta il progetto manifesti anche la disponibilità di mettere risorse nell’ordine del 10-20%. I progetti che sono in corso e misureremo come realizzazione completa – ha concluso – sono 5.920”.