‘Una vasca per Aisla Firenze’, la maratona di nuoto per beneficenza di 24 ore. Raccolti oltre 6 mila euro

Firenze, sabato 19 e domenica 20 novembre si è svolta nella piscina San Marcellino dell’U.S. Affrico nel capoluogo fiorentino l’appuntamento con ‘Una vasca per Aisla Firenze’, la maratona di nuoto per beneficenza di 24 ore volta a raccogliere fondi a sostegno delle famiglie con malati di SLA.

L’evento, giunto alla sua VIII edizione, è stato un successo. Infatti, i primi dati riportano la presenza a ‘Una vasca per Aisla Firenze’, di più 300 partecipanti che hanno nuotato nella piscina di San Marcellino e di oltre 6.000 euro raccolti per dare servizi gratuiti alle persone affette SLA. L’impianto è stato concesso gratuitamente dall’U.S. Affrico e numerosi sono stati i soggetti privati, sia associazioni sia imprese commerciali, che hanno dato impulso all’iniziativa.

I volontari di Aisla Firenze si sono alternati in area vasca per tutte le 24 ore della manifestazione di beneficenza. Tra le tante persone che hanno preso parte all’evento anche il campione paraolimpico Simone Ciulli e l’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione. Presenti inoltre, con una colorita partecipazione, alcuni membri de La Compagnia di Babbo Natale che Aisla “ringrazia per la generosità della loro donazione”, così come i volontari della Misericordia di Campo di Marte e le istituzioni per il patrocinio.