Una taglia per uccidere i lupi: Wwf pensa a denuncia contro allevatore senese

“Promettere una ‘taglia’ per l’uccisione di un lupo non è una semplice provocazione né una sfida ma un reato sanzionato penalmente.

Il lupo è una specie particolarmente protetta dalla legge e la sua cattura, detenzione e uccisione sono illegali, oltre ad essere eticamente riprovevoli. Chi incita a compiere questo reato grave e odioso, infatti, può essere denunciato per ‘istigazione a delinquere’, ipotesi che il Wwf sta valutando con i propri legali”. Lo scrive lo stesso Wwf in una nota diffusa contro un allevatore di bestiame di San Casciano dei Bagni (Siena) per dichiarazioni sulla presenza di lupi alla cronaca di Siena de La Nazione.

“Quanto dichiarato – accusa il Wwf – è anche offensivo nei confronti di tutti quegli allevatori che ogni giorno lavorano per garantire una coesistenza pacifica. Per poter ottenere

misure di prevenzione e indennizzi sono disponibili fondi pubblici. Inoltre uccidere un lupo potrebbe peggiorare gli impatti sugli allevamenti, destrutturando la struttura sociale dei branchi, come dimostrato da alcuni noti studi scientifici in Europa e Nord America.

Il Wwf chiede alle autorità preposte, in particolare ai Carabinieri Forestali, di attenzionare il caso e prendere gli opportuni provvedimenti, mentre al quotidiano che ha pubblicato la notizia si chiede di porre maggiore attenzione nei confronti di casi come questi, purtroppo non inusuali in alcune zone della Toscana. Per chi fa informazione, poi, usare toni e termini allarmistici come ‘strage’ o ‘mattanza’ è culturalmente sbagliato e potrebbe indurre nel pubblico una percezione del tutto sbagliata sulle abitudini predatorie dei lupi. L’unica via possibile è la collaborazione tra allevatori, istituzioni pubbliche (per risarcimenti rapidi che comunque vengono elargiti agli allevatori) e associazioni di protezione ambientale”.