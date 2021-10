Inchiesta gessi rossi: Grosseto, cinque indagati e perquisizioni

Inchiesta gessi rossi, Grosseto – La Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Firenze ipotizza il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

La Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Firenze ha emesso avvisi di garanzia nei confronti di 5 persone fisiche indagate per l’ipotesi di reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti nell’ambito delle indagini relative alla gestione dei rifiuti comunemente denominati ‘gessi rossi’ prodotti nello stabilimento chimico di Scarlino (Grosseto) dalla Venator Italy Srl ed utilizzati per il ripristino ambientale e morfologico dell’ex sito di cava di Montioni a Follonica (Gr).

Nei confronti di tre distinte persone giuridiche è stato contestato l’illecito amministrativo previsto dagli articoli 5 e 25 undecies del decreto legislativo 231/2001 per la responsabilità amministrativa dell’ente per reati ambientali. I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Grosseto, con il supporto di circa 30 unità del Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica di Roma e dei Comandi Provinciali di Grosseto e Padova, hanno dato esecuzione ad una serie di decreti di perquisizione locale e di ispezione di luoghi e cose emessi dal sostituto procuratore della Dda Giulio Monferrini. Le perquisizioni, si è appreso oggi da fonti investigative, sono state eseguite contemporaneamente, a partire dalla mattina del 29 settembre scorso, a Scarlino, Follonica, Grosseto, Milano, Padova e Roma, presso le sedi legali ed operative di società ed enti a vario titolo coinvolti nella vicenda.

Oggetto delle ispezioni, invece, sono stati l’impianto di produzione del rifiuto a Scarlino e l’area della ex cava a Follonica, attualmente in fase di ripristino ambientale.

All’esecuzione dei provvedimenti hanno preso parte anche due consulenti tecnici nominati dal pubblico ministero e personale della Sezione di polizia giudiziaria dell’aliquota Arpat della Procura di Firenze. Sulla gestione dei ‘gessi rossi’, nello scorso mese di marzo era stata definita una specifica inchiesta da parte della Commissione Parlamentare sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. Le attività di queste settimane sono state disposte dalla Dda fiorentina per la ricerca e l’eventuale acquisizione di ulteriori e più circostanziati riscontri alle conclusioni della Commissione Parlamentare d’inchiesta ed a quanto già evidenziato durante una prima fase investigativa dagli stessi carabinieri del Noe di Grosseto. Quello che si ipotizza è un sostanziale quadro di non conformità del rifiuto ”’gesso rosso’ per l’avvio a recupero ambientale e morfologico della ex cava di Montioni, a seguito dell’accertata presenza, in alcuni campioni, di elementi inquinanti in concentrazioni superiori ai limiti consentiti dalle norme di riferimento, con potenziale rischio di grave danno per le matrici ambientali di suolo e potenziale rischio di grave danno per le matrici ambientali di suolo e falde acquifere.

Nel corso delle diverse perquisizioni, i carabinieri del Noe hanno sequestrato moltissima documentazione anche informatica, ritenuta particolarmente utile per i successivi approfondimenti d’indagine. Contestualmente, nell’ambito delle articolate e complesse attività di ispezione svolte nello stabilimento di produzione del rifiuto e nell’ex area di cava, sono stati effettuati sopralluoghi con rilievi tecnici e descrittivi delle aree di interesse, sondaggi a varie profondità nell’area di cava, carotaggi e prelievi di numerosi campioni di rifiuto, oltre a campioni di acque di falda attraverso i piezometri esistenti nel sito. Altri campioni saranno prelevati da ulteriori piezometri realizzati nel corso dell’ispezione, sulla base di un progetto di indagine predisposto dai consulenti tecnici. Nell’impianto di produzione sono stati eseguiti campioni di materie prime impiegate nel processo produttivo dei gessi rossi, di rifiuto in uscita dall’impianto effluente e pronto per il conferimento in cava, nonché di acque di processo e di scarico.

Al momento la Dda ha indagato cinque persone fisiche indagate per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Un quadro più preciso di un’eventuale gestione abusiva di ingenti quantità di rifiuti e di inquinamento, sottolineano gli investigatori, potrà essere conseguito solo all’esito delle analisi di laboratorio sui campioni e delle valutazioni dei consulenti nominati dalla Procura.