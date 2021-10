Serravalle Pistoiese: Sindaco vieta uso acqua pozzi, Legambiente ‘Situazione grave’

Serravalle Pistoiese – “E’ una situazione molto grave, e bene ha fatto il sindaco a vietare l’utilizzo dell’acqua, però bisogna cercare di risalire alle cause di questi inquinamenti”.

Lo ha detto Antonio Sessa, presidente di Legambiente Pistoia, dopo che il sindaco di Serravalle Pistoiese (Pistoia), Piero Lunardi, ha emesso un’ordinanza rivolta ai proprietari dei pozzi della frazione di Masotti, di nonutilizzarne l’acqua per uso umano o animale, se non prima di aver verificato l’assenza di tetracloroetilene e tricloroetilene, sostanze che sarebbero state trovate in uno dei pozzi della zona e che si sospetta possano averne contaminati altri nelle vicinanze.

“Si tratta di sostanze liquide che vengono utilizzate – prosegue Sessa – per il lavaggio a secco, quindi si dovrebbe riuscire a trovare anche la causa”.

“Purtroppo – riprende il presidente di Legambiente, che si riserva di valutare con i legali dell’associazione se esistono i presupposti per presentare un esposto – in altri casi simili,

sempre nello stesso comune, per la precisione nelle frazioni di Casalguidi e Cantagrillo, dove alcuni pozzi erano risultati inquinati in maniera rilevante da cloruro di vinile, alle

nostre richieste di indagini epidemiologiche sulla popolazione non sono state fornite le risposte che ci saremmo attesi.

Ad oggi, infatti, non sappiamo se quelle indagini sono state svolte e a quali risultati hanno portato. Riguardo a questo nuovo caso, sentiremo i nostri legali se ci sono i presupposti per presentare un esposto, fermo restando che l’interesse nostro è che la situazione si risolva nel migliore dei modi per i cittadini”.