“Città della Toscana”: le autonomie locali si incontrano a Firenze

“Città della Toscana” – Una giornata di confronto tra sindaci, amministratori, rappresentanti del governo e del mondo della cultura, del giornalismo e delle professioni sul futuro della Toscana e del Paese. Una riflessione a tutto tondo, tra tavole rotonde tematiche, interviste e dibattiti con i giornalisti, su un ampio ventaglio di argomenti di stringente attualità: dalla salute dei cittadini all’innovazione, dalle infrastrutture alla sostenibilità.

Al centro il ruolo chiave delle autonomie locali, con i progetti e le strategie per la ripartenza dei territori dopo l'emergenza provocata dalla pandemia. Ci sarà tutto questo all'assemblea regionale di Ali – Lega delle Autonomie in programma oggi venerdì 22 ottobre dalle ore 9.00 all'auditorium di Sant'Apollonia a Firenze (via San Gallo 25). L'iniziativa dal titolo "Le Città della Toscana. Dalle autonomie locali le energie per ripartire" conta già sulla partecipazione di numerosi amministratori e figure istituzionali in arrivo da tutta Italia. Moltissimi i primi cittadini, come il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, presidente di Ali Nazionale, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il sindaco di Bari e presidente nazionale di Anci Antonio Decaro, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e la sindaca di Empoli Brenda Barnini. Il governo sarà rappresentato dalla viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile Teresa Bellanova, dalla sottosegretaria di Stato al Ministero dello Sviluppo economico Anna Ascani, dalla sottosegretaria di Stato ai Rapporti con il Parlamento Caterina Bini e dalla senatrice Annamaria Parente, presidente della 12ª Commissione del Senato Igiene e sanità. Presente il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la vicepresidente Stefania Saccardi e gli assessori Monia Monni, Stefano Baccelli, Simone Bezzini e Stefano Ciuoffo. (segue) (Zto/Adnkronos) (Adnkronos) – "Le autonomie locali hanno avuto un ruolo centrale nella gestione dell'emergenza e con le loro energie saranno protagoniste della ripresa sociale ed economica dei territori – spiega il presidente di Ali Toscana Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli -. Con l'assemblea di oggi avremo modo di confrontarci sulle strategie da adottare e sui progetti da mettere in campo, come amministratori in sinergia con il governo e alla luce della sfida del Pnrr. Sarà l'occasione per una riflessione a 360 gradi sull'agenda che ci attende nei prossimi mesi e sul contributo delle autonomie locali e dei sindaci, che avrà come obiettivo il futuro del nostro Paese e la sua crescita".