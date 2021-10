Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 22 ottobre 2021 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:01 Share Share Link Embed

Controradio Infonews: ultim'ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana

CONTRORADIO INFONEWS – Silvio Berlusconi e il pianista di Arcore Danilo Mariani assolti perchè il fatto non sussiste al processo Ruby ter a Siena dove erano imputati per corruzione in atti giudiziari. Questa la sentenza del tribunale dopo circa un’ora di camera di consiglio. “Grandissimo risultato, è il giusto epilogo di questo processo che forse si doveva

fermare un po’ prima”. Così’ uno dei difensori, avvocato Enrico De martino, al termine del processo

CONTRORADIO INFONEWS – Chiedono “scuse formali” al presidente della Toscana Eugenio Giani gli ‘Studenti contro il green pass Toscana’ per essere stati indicati mercoledì 20

ottobre dal governatore come “infima minoranza” riguardo alla scelta di non vaccinarsi contro il Covid. “Le parole hanno un significato preciso – si legge in una nota di questo gruppo di studenti – che noi vogliamo supporre il presidente di una regione italiana conosca. Infimo indica un’inferiorità qualitativa e dispregiativa, non quantitativa”.

Pertanto, continua la nota, “invitiamo Eugenio Giani a

presentare formali scuse”.

CONTRORADIO INFONEWS – All’origine dell’avvallamento della Fi-Pi-Li al km 7+500 tra Lastra a Signa e Firenze c’è “una perdita d’acqua da un giunto, che nel tempo ha trascinato con sé detriti e provocato il fenomeno. Il punto di perdita in corrispondenza col giunto verrà sigillato”. Lo spiega in una nota la Città Metropolitana di Firenze.