www.controradio.it Una 'lista stupri' comparsa in un liceo scientifico a Lucca Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:18 Share Share Link Embed

Allo scientifico Vallisneri di Lucca come al liceo Giulio Cesare di Roma: nei bagni dei maschi compare la scritta choc “Lista stupri”. La polizia ha avviato accertamenti per risalire all’autore della scritta e del disegno, non un simbolo fallico, come specificato successivamente, ma un organo genitale femminile. “È segno di quanto la cultura dello stupro e della subordinazione della donna sia ancora diffusa e di quanto sia fondamentale che l’educazione all’affettività e alla sessualità sia resa obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado”, ha dichiarato l’assessora regionale all’istruzione, Alessandra Nardini.

“Chiedo scusa io a nome del genere maschile per l’accaduto, spero sia il gesto di pochi cretini”. Così Marcello Pierucci, presidente della Provincia di Lucca su quanto scoperto nei bagni riservati agli studenti maschi del liceo scientifico Vallisneri della città: sulla parete, a caratteri cubitali, in stampatello, la scritta “Lista strupri” e poi due numeri corrispondenti ad altrettanti nomi di studentesse. Un fatto che ha scosso la comunità scolastica, a cominciare dalla dirigente, corsa subito ad allertare le forze dell’ordine.

Scritte cancellate, ma lo sgomento e il dolore, quelli non si rimuovono con un colpo di pennello, e così l’eco del gesto si riverbera a vari livelli della società civile e delle istituzioni. Si mobilitano anche i sindacati, dalle RSU alla Flc Cgil di Lucca, “un episodio da non sottovalutare”, dicono, e sul quale sono già in corso accertamenti da parte della polizia. Intanto la madre di una delle due ragazze ha fatto denuncia alla Questura, mentre la scuola fa sapere di star valutando l’avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di chi si è reso responsabile del gesto, una volta individuato.

Rimane lo sconcerto rispetto a un episodio da cui gli allievi hanno preso subito le distanze, loro che coltivano concetti quali l’accoglienza e che lavorano su temi come il ripudio della guerra, il valore della Resistenza e altri di stringente attualità.