Regionali: ricorso Toscana Rossa, udienza al Tar il 18 febbraio

Udienza il 18 febbraio davanti al Tar della Toscana per il ricorso di Toscana Rossa a seguito delle Regionali dello scorso ottobre. La lista di sinistra è rimasta fuori dal Consiglio regionale perché ha ottenuto il 4,5% e non il 5% della soglia di sbarramento, tuttavia Antonella Bundu, candidata presidente di Toscana rossa, ha ottenuto il 5,2%: secondo i ricorrenti una prte di elettori ha così espresso “un’indicazione di voto chiara, senza mettere la seconda croce sulla lista”.

“Abbiamo una data per il ricorso, il 18 febbraio, e di questo siamo contenti, decideranno se potremo entrare in Consiglio già dal febbraio oppure se dovremo andare al Consiglio di Stato – ha spiegato Bundu -. Questa legge elettorale va cambiata: 72.321 persone sono senza una rappresentanza. Come calcolato dal nostro studio legale se entriamo noi, usciranno uno o due consiglieri regionali del centrodestra. E anche il centrosinistra dovrà assestarsi”. “Noi – ha anche detto – stiamo contestando la legittimità costituzionale di mettere degli ostacoli che vadano a inficiare quella che può essere una rappresentanza. Ora ci sono tre consiglieri, due del M5s e uno della Lega che hanno preso circa 20.000 voti in meno di noi e noi non siamo dentro: questo dovrebbe indignare tutti. Se dovesse andare male” al Tar “continueremo col Consiglio di Stato. Se dovesse andare male anche lì e noi pensiamo di noi, è comunque una questione che va sollevata anche dagli elettori”.

Tra le forze della lista, Bianca Galmarini di Possibile ha sottolineato che ci sono “72.321 voti che chiedono giustizia perchè vogliono una rappresentante costante sul territorio”, Leonardo Masi di Rifondazione Comunista si è detto fiducioso “che il ricorso abbia un ottimo risultato” mentre Francesca Trasatti di Potere al Popolo ha spiegato che “la lista Toscana Rossa ha dimostrato che esiste una parte dell’elettorato che non si sente rappresentata né dalla destra né dal campo largo”