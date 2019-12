Un matrimonio in salsa Bollywood: “Kandasamys: The Wedding”, chiude il 19/mo River to River

Un tipico matrimonio indiano, in salsa Bollywood, è al centro della prima italiana di Kandasamys: The Wedding, la love story raccontata dalla regista Jayan Moodley, che martedì 10 dicembre chiuderà il 19/mo River to River Florence Indian Film Festival al cinema La Compagnia

Il film sarà preceduto dalla cerimonia di premiazione dei vincitori del River to River Audience Award per le varie sezioni del festival (lungometraggi, documentari e cortometraggi). La storia si intreccia sullo sfondo di un matrimonio indiano in Sudafrica e racconta l’amore tra Jodi e Prishen, messo alla prova dalle persone che dovrebbero amarli di più: le loro madri. Jennifer e Shanti dovranno imparare a lasciare andare i loro figli affinché possano essere felici, infatti è proprio la felicità dei ragazzi a condizionare quella delle madri. In una sorta di grosso grasso matrimonio indiano, l’amore tra Jodi e Prishen ha un solo ostacolo: le loro mamme. Riusciranno a raggiungere il tanto agognato lieto fine?

Il programma dell’ultima giornata si aprirà alle 16.30 con gli ultimi episodi della serie web Made in Heaven e alle 18.30 con Four More Shots Please! Alle 17.30, la proiezione dei cortometraggi vincitori del concorso Advantage India: The Perfect Match di Neha Pawar e Dhoop Haskar Boli di Ramesh Sharma. A seguire, alle 18.00 in programma Kandurwan, Baking History documentario di Mehvish Rather, che punta lo sguardo sull’antica tradizione di fare il pane, nella regione del Kashmir raccontata dai panettieri in prima persona.

Cinema La Compagnia (ore 20.30 in via Cavour, 50/r, ingresso 6 euro). INFO