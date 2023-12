‘Un container per Gaza’: Pd Toscana aderisce alla campagna umanitaria

‘Un container per Gaza’ – Il Partito Democratico della Toscana aderisce all’iniziativa della Aoi, associazione delle Ong italiane, che sta invitando cittadini e organizzazioni a contribuire alla fornitura e al trasporto di un container di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, cibo e medicine in particolare.

Per questo i dem toscani hanno invitato i propri iscritti sia a firmare l’appello rivolto alla comunità internazionale per un cessate il fuoco immediato, si spiega in una nota, sia a contribuire con una donazione alla raccolta fondi della campagna ‘Un container per Gaza’ tramite il sito ong.it.

“Mi fa piacere che il Pd Toscana sostenga la raccolta di Aoi, l’associazione delle Ong italiane, per inviare un container di aiuti a Gaza. È una iniziativa a cui tengo molto e ho subito fatto una donazione”. Cosi’, in una nota, Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

“A Gaza manca tutto: medicine, cibo, beni di prima necessità – ha ripreso Boldrini -. E da Gaza non si può scappare. I morti hanno superato le 20mila persone e la maggior parte sono donne e bambini. Gli sfollati sono più di 1 milione e 800mila su una popolazione di 2 milioni e 200mila abitanti. Sfollati che non sanno dove andare perché nella Striscia non c’è più un luogo sicuro in cui rifugiarsi. Ognuna e ognuno di noi può dare una mano alla popolazione ridotta allo stremo contribuendo alla campagna lanciata da Aoi: invito chiunque possa a farlo”.