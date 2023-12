Medio Oriente: appello da S.Anna Stazzema per fermare la strage di bimbi a Gaza

Medio Oriente – Lettera aperta del sindaco di Stazzema (Lucca) Maurizio Verona, e presidente dell’Istituzione Parco nazionale della Pace di Sant’Anna, rivolta alla Unione Europea perché agisca da interlocutore protagonista per una risoluzione pacifica del conflitto in atto.

Secondo un rapporto della ong Euro-Med Human Rights Monitor, con sede in Europa, circa 25.000 bambini di Gaza hanno perduto uno o entrambi i genitori. E 640mila non hanno più una casa. La ong ritiene che il numero totale di bambini e ragazzi morti superi i 10.000 poiché i corpi di tanti minori non sono stati recuperati dalle macerie.

“La situazione in Medio Oriente richiama tutti noi ad un impegno. Non è più possibile rimanere inermi e indifferenti di fronte a quanto sta accendendo: ancora una volta i civili sono strumento di guerra. Sia i giovani che partecipavano ad una festa in Israele, così come i bambini uccisi nella Striscia di Gaza. La risposta alla violenza con una violenza ancora più grande alimenta una ulteriore spirale di atrocità in cui a prevalere sono gli estremismi dell’una e dell’altra parte – si legge -. Sant’Anna di Stazzema fu, 80 fa, vittima di una ideologia che sacrificò ad una presunta superiorità razziale la dignità dell’individuo. Oggi viene da pensare che la storia non ci ha insegnato nulla”.

“La Seconda Guerra mondiale – prosegue – fu la prima in cui le vittime civili superarono di molto quelle militari: alla fine si contarono oltre 70 milioni di morti. L’eredità di quel massacro fu la nascita delle grandi istituzioni sovranazionali, l’Onu e anche l’Europa che per anni era stata un grande campo di battaglia. Oggi in Europa è in atto un’altra guerra, in cui di nuovo i civili sono le prime vittime nei bombardamenti e nei massacri. Facciamo appello a queste istituzioni per un intervento rapido, da protagonisti, per la risoluzione di questo nuovo e tremendo conflitto che si sta consumando nella Striscia di Gaza”.

Intanto l’Associazione per l’amicizia Italo- palestinese di Firenze promuove per sabato una mobilitazione a “per l’immediato cessate il fuoco, per fermare il massacro in corso per la protezione dei civili in tutta la Palestina nel rispetto del diritto internazionale”. Concentramento ore 16 piazza Santa Maria Novella