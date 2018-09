Un caso di sepsi da meningococco a Firenze. Uomo era già ricoverato al Santa Maria Annunziata

Un caso di sepsi da meningococco è stato accertato oggi all’ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze.

Un uomo di 55 anni è risultato positivo al meningococco, durante accertamenti che erano in corso sul paziente per una angioplastica. La tipizzazione sarà effettuata domani per cui al momento non si sa se la sepsi meningococcica sia di tipo A,B o C. Il paziente è stabile e per gestire meglio il suo isolamento, è stato ricoverato in terapia intensiva al Santa Maria Annunziata. L’unità funzionale di igiene pubblica dell’area fiorentina si è attivata ed ha predisposto la profilassi per i contatti più stretti.