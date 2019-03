Sabato 23 marzo Umberto Maria Giardini al Glue in concerto. Il cantautore presenta il suo ultimo lavoro “Forma Mentis” uscito lo scorso 22 febbraio (Ala Bianca Records)

A due anni da “Futuro Proximo”, e dopo il felice esordio con un disco omonimo del progetto Stella Maris alla fine del 2017, Umberto Maria Giardini torna con un nuovo disco: “Forma Mentis” uscito il 22 febbraio per Ala Bianca Records (distribuzione Warner – Fuga.)

Pensato e scritto dall’artista, con regia e montaggio di Nicola Santoro, il lavoro è stato girato sull’altipiano di Asiago, negli spettrali scenari naturali della tempesta che lo scorso Novembre ha devastato le foreste del territorio, con oltre cinque milioni di alberi abbattuti. Il brano è presentato così: “Figlia di una decadenza oramai diffusa, Pleiadi è la costellazione che nell’immaginario di Umberto Maria Giardini entra prepotentemente nello sguardo di chi guarda al futuro con circoscritta diffidenza. Epico nell’intro e dinamico nei ritornelli, questo nuovo singolo trova la sua forza nella freddezza di cui si circonda. Marchio di fabbrica di Umberto Maria Giardini, anche questo episodio è più che mai riconoscibile per la sua immediatezza e musicalità, testo di ghiaccio e passione di fuoco”.

“Pleiadi in un cielo perfetto” è un nuovo bellissimo tassello nel percorso di Umberto Maria Giardini, e ne conferma lo stile elegante e sempre molto personale, lasciando crescere l’attesa per il prossimo album dell’artista: ricercatezza, cura estrema delle parole e dei suoni, battiti in crescendo, suono hard per un coinvolgimento totale per chi ascolta e guarda.



biglietto 5 €

ingresso con tessera Glue/US Affrico

Prenota qui la tessera:

http://www.gluefirenze.com/tesseramento