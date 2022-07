Ultimo giorno a Firenze per i salotti letterari di “Piazze dei Libri”

Ultimo giorno per i salotti letterari della prima edizione delle “Piazze dei Libri”, manifestazione promossa dall’Assessorato alla cultura del Comune di Firenze in collaborazione con Confartigianato Imprese Firenze, in programma fino al 10 luglio in quattro piazze del centro storico con il coinvolgimento di 13 librerie fiorentine.

Questi gli eventi di domenica 10 luglio:

Piazza Duomo / Via de’ Cerretani (a cura di Libraccio)

Ore 11 Valentina Giovacchini e Stella Nosella presentano “L’amore secondo Hesse” (L’Orto della Cultura). (Laboratorio su prenotazione https://www. eventbrite.it/e/377313814777)

Ore 11.30 Simone Frasca presenta “Bruno lo zozzo e l’invasione degli amici invisibili” (Piemme). Incontro di storie, e disegni!

Ore 18 Chiara Tagliaferri presenta il romanzo d’esordio “Strega comanda colore” (Mondadori). In dialogo con Enrica Vignoli Ass. Cult. Ideerranti

Ore 19.30 Corinna De Cesare presenta “Biglietti alle amiche” (Fabbri). In dialogo con Caterina Guagni

Ore 21 Veronica Pivetti presenta “Tequila Bang Bang” (Mondadori). Con l’autrice Simona Bellocci.

Piazza Santa Maria Novella (a cura delle librerie Florida, Leggermente, Alfani, Farollo e Falpalà, Todo Modo)

Ore 11 Viaggio sulla montagna ghiacciata. Lettura per bambini a cura di Farollo e Falpalà

Ore 18 Giulia Serughetti presenta “Amore assoluto e altri futili esercizi” (Marcos y Marcos). Con l’autrice Marco Zapparoli e Elisa Lippi.

Ore 19 Paolo Colagrande presenta “Salvarsi a vanvera” (Einaudi), insieme a Raffaele Palumbo.

Ore 20 Carlotta Cubeddu presenta “Penso, parlo, posto. Social, scuola e comunicazione tra ragazzi e adulti” (il Castoro). Incontro a cura di Farollo e Falpalà, con Matteo Bensi. Interviene l’assessora Sara Funaro.

Ore 21 Francesco Muzzopappa presenta “Sarò breve” (Fazi). Con l’autore Edoardo Semmola ed Elisa Lippi. Letture di Gaia Nanni.

Dalle 19 alle 22 letture animate per bambini a cura della Libreria Farollo e Falpalà.

Piazza Strozzi (a cura della libreria Giunti)

Ore 18 Giovanna Romano presenta “Un tiro mancino” (Betti).

Ore 19.30 Lorenza Ghinelli presenta “La stirpe e il sangue” (Bompiani).

Ore 21 Sara Gazzini presenta “Laura Antonelli. L’amore, l’incanto, l’oblio” (Morellini). Con Stefano Grifoni. Letture di Fabrizio Pinzauti

Piazza Repubblica (a cura delle librerie Feltrinelli)

Ore 11 Pimpa e Olivia Paperina: lettura animata in collaborazione con Franco Cosimo Panini. (A partire dai 2 anni).

Ore 18 Antonella Prenner presenta “Il canto di Messalina” (Rizzoli). Interviene Ginevra Barbetti

Ore 19 Maurizio de Giovanni presenta “Un volo per Sara “(Rizzoli). Reading con Marco Zurzolo.

Ore 21 Diego Passoni presenta “Isola” (Mondadori) Interviene Fulvio Paloscia.