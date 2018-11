Uffizi, Schimdt: ” A novembre netto aumento visitatori”

“In questo novembre, primo mese della cosiddetta bassa stagione, a continuare la tendenza di fine ottobre, in modo del tutto inedito, stiamo avendo alle Gallerie degli Uffizi un netto aumento di presenze”.

Lo ha detto oggi il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, a margine della presentazione della mostra personale di Cai Guo-Qiang che apre domani.

Per Schmidt il risultato “è frutto delle politiche che portiamo avanti con l’obiettivo della ‘destagionalizzazione’, per cercare di distribuire i flussi dei visitatori più coerentemente durante tutti i mesi dell’anno, tra cui il biglietto con lo sconto stagionale e le grandi mostre che servono come attrattori internazionali”.

Il direttore ha anche evidenziato che “un buon incremento di visitatori agli Uffizi in questo mese” è “un’ottima notizia per Firenze: l’aumento delle persone porta con sé buone ricadute economiche da milioni di euro che vanno a beneficio di tutta la città”.

Riguardo a riapertura del Corridoio Vasariano agli Uffizi Eike Schmidt ha assicurato che:

“Già nelle prossime settimane si aprirà la procedura che porterà Invitalia a bandire i lavori, l’avvio di questo iter è imminente. Il progetto esecutivo è completo, dettagliato e pronto ad essere realizzato: dunque, poiché al netto delle pratiche amministrative e legali i lavori per l’adeguamento e restauro del Corridoio non sono così ponderosi e impegnativi, si può dire che l’apertura di questo spazio al grande pubblico ha la possibilità di essere l’opera pubblica più velocemente realizzata in Italia negli ultimi tempi.”