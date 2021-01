Uffizi riaprono, Schmidt a studenti, se dovete ‘fare forca’ venite al museo

🔈Firenze, nel quadro delle riaperture consentite con la zona gialla, hanno riaperto anche gli Uffizi, il direttore delle Gallerie Eike Schmidt ha infatti aperto di persona il grande portone di legno sul piazzale degli Uffizi.

Una guida turistica ed una donna di Firenze sono stati i primi due visitatori a tornare nelle sale del museo. Ancora contenuti i numeri degli ingressi, ma fra i primi a tornare dentro la Galleria degli Uffizi in prevalenza c’erano abitanti di Firenze.

“È molto importante che riaprano – ha commentato la guida – Per me è commovente essere di nuovo qui, è come essere a casa. La cultura in Italia è fondamentale speriamo che questa maledetta curva epidemiologica ci permetta di tenere aperti i musei”.

In una sala del secondo piano un’altra visitatrice, una cinquantenne, spiega di essere venuta “a rivedere le mie opere preferite che non vedevo da tanto tempo”.

“Bentornati agli Uffizi dopo 77 giorni – ha detto Schmidt – una chiusura veramente lunga, come quella che abbiamo visto nella Seconda Guerra mondiale. La crisi non è ancora alle nostre spalle, ma abbiamo questo come segnale, ovvero l’importanza della cultura e dell’accesso diretto alla cultura”.

“Vorrei rivolgere un invito particolare ai giovani – ha detto poi in tono scherzoso il direttore Schmidt – ai ragazzi fino ai 18 anni che hanno anche l’ingresso gratuito: se dovete proprio ‘fare forca’ (espressione tipica fiorentina che indica chi marina o bigia la scuola, ndr) fatelo qui nel nostro museo. Qui si impara comunque moltissimo. E la stessa cosa vale anche per il giardino di Boboli, luogo tradizionale della forca fiorentina. Questo non è soltanto un luogo bello, è anche luogo della conoscenza e dell’identità”.

Rivolgendosi poi ai toscani, che si trovano in zona gialla, Schmidt ha invitato “tutti quelli che possono a venire oggi e domani per gli ultimi due giorni della mostra dedicata ad arte e scienza, con un quadro capolavoro che poi tornerà a Londra la settimana prossima, ed è prolungata fino a maggio la mostra dedicata ad imperatrici, matrone e liberte, e a molti dei segreti delle donne dell’impero romano”