Uffizi propongono un nuovo calendario di visite guidate gratis a partire dal 16 marzo

Le Gallerie degli Uffizi di Firenze hanno proposto un nuovo calendario di visite guidate e gratutie in tre spazi particolari degli Uffizi e del Giardino di Boboli. Gli appuntamenti sono previsti per i mesi di marzo, aprile e maggio.

Tra le visite proposte c’è anche quella nella sala delle Carte Geografiche al secondo piano della Galleria, che è stata riaperta alla fine del 2021. Questa sala è il primo dei luoghi interesati dalla programmazione: le visite sono previste nelle date del 16, 18, 23, 25, 30 marzo con otto diversi slot orari.

A Boboli invece si visiterà la limonaia settecentesca, dove si custodiscono alcune delle più antiche specie del giardino. Le visite all’interno del giardino sono previste il 17, 24, 31 e 7 aprile.

Terzo e ultimo luogo delle visite guidate, sempre all’interno di Boboli, è il Giardino della Botanica Superiore che ospita la collezione di piante acquatiche il 29 e il 31 maggio.

La prenotazione per le visite all’interno del Giardino di Boboli, ha spiegato il museo, è obbligatoria all’indirizzo [email protected], mentre non lo è per la sala delle Carte Geografiche.