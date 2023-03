Si allarga l’offerta cartografica della Regione Toscana. Baccelli: “Toscana all’avanguardia nel settore”

Firenze, sono due i lavori che restituiscono fotografie aeree per una lettura di dettaglio del territorio al 2021 e al 1975, queste vanno ad allargare l’offerta, già innovativa, della Toscana.

Sono state da poco acquisite dal Sistema informativo territoriale Toscano i due lavori che restituiscono fotografie aeree per una lettura di dettaglio del territorio al 2021 e al 1975. Così si va ad allargare ulteriormente l’offerta dei prodotti cartografici della Regione, che già vanta un patrimonio di conoscenza costruito in oltre 40 anni di attività.

Entrambi i lavori servono alla pianificazione paesaggistica, territoriale, urbanistica, infrastrutturale e anche alla gestione del territorio. Degli esempi sono la protezione civile, la tutela ambientale, forestale, rilievi illeciti e molto altro.

Si tratta infatti di dati certificati che possono essere impiegati nei procedimenti amministrativi e sono disponibili per chiunque a costo zero. “La Regione Toscana – ha detto l’assessore alle infrastrutture e governo del territorio Stefano Baccelli- è molto legata alla cartografia che è anche una delle prime attività svolte dalla nostra Regione.”

“Voglio ricordare che il primo volo aereo data 1975; un volo a quota media e quindi con una buona definizione per l’epoca. – ha proseguito Baccelli – Per svolgere funzioni di programmazione e pianificazione e per avere un quadro conoscitivo accurato c’è bisogno di conoscere nel dettaglio il territorio. Solo conoscendo il reale si può programmare l’azione amministrativa. La cartografia ci offre un quadro conoscitivo adeguato per programmare al meglio una trasformazione del territorio, ma anche per la salvaguardia dei valori fondamentali quali quelli del paesaggio”

Il primo progetto fotografa da aereo tutto il territorio toscano al 2021 – isole comprese – attraverso immagini a colori (RGB e infrarosso) con una definizione di 15 cm a terra. Il secondo avvia un progetto di lettura di dettaglio de territorio al 1975, circa 1800 kmq, grazie all’ortorettifica dei fotogrammi d’archivio del volo EIRA che è stata una delle società più note nel campo del rilevamento aereo anche a scala internazionale, fin dalla costituzione ad opera di tecnici delle Officine Galileo di Firenze.

Baccelli ci ha tenuto a ricordare che la Toscana è una delle regioni selezionate per utilizzare satelliti e le tecnologie più avanzate a vari livelli. “Saremo fra le prime Regioni ad utilizzare Iride; grazie infatti all’impostazione innovativa e all’avanguardia della nostro settore cartografico” ha concluso Baccelli.