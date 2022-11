Uffizi: aperture natalizie straordinarie il 26 dicembre e il 2 gennaio

Firenze, il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, a margine di un evento, ha parlato delle aperture degli Uffizi durante le festività natalizie.

“Gli Uffizi sono stati tra i primi musei ad aprire il 26 dicembre e non solo lo faremo anche quest’anno, ma, caso molto raro, avremo anche un’apertura di lunedì 2 gennaio. Siamo stati anche il primo o tra i primi musei ad aver effettuato una parziale apertura il primo di gennaio, alcuni anni fa, con grande successo, soprattutto per quanto riguarda gli ingressi del pomeriggio. In ogni caso, per il 2 gennaio non vedo ragioni per cui non avremmo dovuto aprire – ha aggiunto – certo è diventato più difficile in questi ultimi anni, perché a causa dei pensionamenti ci sono meno persone che possono offrirsi per questo servizio in più“.

Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha commentato l’annuncio del direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, riguardo le aperture straordinarie previste per i prossimi 26 dicembre e 2 gennaio. “È sicuramente apprezzabile comunicare con largo anticipo le aperture straordinarie del 26 dicembre e 2 gennaio, così come hanno fatto gli Uffizi. Ciò permetterà alle tante persone che in quei giorni di festa saranno a Firenze di programmare per tempo una visita al più importante museo italiano anche in queste due giornate. Auguro che presto gli altri musei e parchi archeologici statali seguano questo esempio”.