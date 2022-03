Ucraina: la Toscana di solidarietà e di piazza prosegue incessante la sua attività e mantiene alta la sua voce.

Prosegue l’impegno e la mobilitazione dei tanti Comuni toscani, associazioni e della Chiesa per la raccolta di aiuti in favore dell’Ucraina. E numerose sono le manifestazioni per la pace promosse sul territorio.

A Pisa la raccolta di materiale di prima necessità per la popolazione ucraina si tiene nell’atrio di palazzo Gambacorti. Nel pomeriggio di ieri sono stati caricati i primi furgoni di Misericordia e Cisom per consegnare i prodotti alimentari raccolti al centro logistico allestito dalla Federazione regionale delle Misericordie della Toscana. Anche la Chiesa pisana è accanto al popolo ucraino con una raccolta fondi gestita dalla Caritas. A Livorno il Comune mette a disposizione la sala Simonini sugli Scali Finocchietti 4 per la raccolta e lo smistamento. Il centro è gestito dalla Comunità Ucraina di Livorno e dai volontari della consulta delle associazioni e dal tavolo migranti. Il Comune di Lucca ha già manifestato la piena disponibilità all’accoglienza di profughi alla prefettura. A Grosseto in sole 24 ore sono state raccolte circa 15 tonnellate di prodotti donate dai grossetani e un tir le porterà direttamente in Ucraina. Prosegue l’impegno anche a Campi Bisenzio (Firenze) con numerose associazioni e parrocchie che stanno raccogliendo materiali. A Quarrata (Pisa) da oggi si sono aperte le porte dello spazio comunale La Civetta per ospitare la raccolta di generi di prima necessità. Nei prossimi giorni saranno organizzate anche spedizioni di altri medicinali e di alimenti non deperibili, che vengono raccolti dalle singole Misericordie (oltre 400 sedi in tutta la regione) e concentrati su Firenze dai coordinamenti territoriali nel centro logistico allestito dalla Federazione regionale delle Misericordie della Toscana e dal Coordinamento delle Misericordie dell’Area Fiorentina negli spazi (circa 800 metri quadri) messi a disposizione dalla Mercafir; e che poi verranno trasportati verso l’Ucraina sotto la regia della Confederazione nazionale delle Misericordie.

Numerose anche le manifestazioni in queste ore: 17:30 Fiaccolate per la pace in Ucraina a Viareggio con flash mob, piazza Mazzini); Fucecchio (ore 18.30, partenza dalla chiesa della Vergine, arrivo in piazza Montanelli); Impruneta alle 18 da piazza Buondemonti, Borgo San Lorenzo (ore 19, piazza Dante) e Signa/Lastra a Signa, con partenza dai rispettivi Palazzi comunali (ore 21.15) e ritrovo nel piazzale Stadio del Bisenzio, dove si terranno i vari interventi). Sit in scout per la pace domani dalle 15 alle 17 in piazza SS. Annunziata e presidio alle 19 in piazza Mino a Fiesole.