Uccide ladro: pm affida a Minervini perizia traiettoria colpi

Minervini è noto per aver lavorato in casi importanti come l’omicidio di Gabriele Sandri ad opera del poliziotto Luigi Spaccarotella, quello di Nicola Calipari in Iraq e della giornalista Ilaria Alpi in Somalia. Dal 2007 è consulente tecnico della Commissione del Senato della Repubblica Italiana per l’uranio impoverito e per il caso della Moby Prince. A Minervini è stato affidato anche il caso del proiettile recentemente scoperto per uno dei delitti del mostro di Firenze.