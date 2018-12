Firenze: fiamme in ex hotel occupato, 7 intossicati

Sette persone, tra cui due minori di 11 e 15 anni, sono rimaste intossicate, dall’incendio nell’ex Hotel.



Secondo quanto emerso, in pochi minuti lo stabile sarebbe stato invaso dal fumo, proveniente da un principio d’incendio sviluppatosi negli scantinati. L’ipotesi al vaglio di vigili del fuoco e polizia, è che a provocare le fiamme sia stato un tentativo di scaldarsi con mezzi di fortuna.

Quando il fumo si è diffuso nell’ex hotel all’interno era presente una cinquantina di persone, che si sono riversate in strada. Gli occupanti, per lo più originari dell’Est Europa e, in misura minore, nel Nord Africa, sono stati assistiti da personale della protezione civile

Un incendio è divampato questo pomeriggio, nell’ex Hotel Concorder, occupato in viale Gori, a Firenze. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, polizia di Stato e polizia municipale. Le cause delle fiamme sono in corso di accertamento.