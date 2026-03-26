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Gio 26 Mar 2026
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Turista Usa 21enne preso a sprangate, 2 arrestati per rapina a Firenze

By Redazione
Livorno

Rintracciati dalla polizia e sottoposti a fermo i presunti autori dell’aggressione violenta in strada a un turista Usa di 21 anni, la notte del 20 marzo in via della Spada, nel centro di Firenze. Sono due cittadini della Tunisia, 23 e 20 anni, indiziati di concorso in rapina aggravata, lesioni aggravate gravi e ricettazione.

E’ stato un assalto violento. Colpirono alla testa con una spranga il 21enne americano che nell’agguato in strada difendeva il portafoglio e il cellulare. Fu portato al pronto soccorso dal 118 ma poi dovette essere sottoposto ad intervento in sala operatoria a causa dei traumi cranici inferti dai colpi al capo. Il 21enne è tuttora ricoverato nel reparto di neurochirurgia di Careggi.

Secondo le indagini quella notte gli aggressori dopo aver avvicinato il turista avrebbero usato un tubo Innocenti prelevato da un cantiere per vincere la sua resistenza: lo colpirono per fiaccarne la difesa e così stordito gli hanno rapinato portafoglio e cellulare.
La squadra mobile fiorentina ha identificato coi filmati delle telecamere cittadine e di alcuni esercizi commerciali l’aggressione. I due sono stati rintracciati ieri mattina in una dimora di fortuna in località Osmannoro, periferia industriale a nord ovest.

Avevano con sè il cellulare del 21enne, gli stessi indumenti indossati la sera della rapina, oltre ad altri dispositivi cellulari ed informatici, verosimile provento di altri furti e rapine su cui sono in corso altre indagini per risalire ai legittimi proprietari. Il materiale è sotto sequestro. I fermati, già noti alle forze dell’ordine, sono nel carcere di Sollicciano a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La notte dell’8 novembre 2025 la stessa zona del centro fu teatro di un assalto a scopo di violenza sessuale di due uomini, poi arrestati, a una turista di Panama

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