Tumori: in Toscana presto gratis test predittivo recidive 

Un test genomico predittivo in grado di stabilire quali pazienti operate per tumore alla mammella necessitino di chemioterapia per scongiurare una recidiva e quali invece solo di terapie endocrine. L’esame, che permette di evitare chemioterapie inappropriate, in Toscana sarà presto disponibile gratuitamente per tutte le pazienti colpite da neoplasia. A darne notizia è l’associazione di pazienti Toscana Donna.

“Lo scorso febbraio – spiega Pinuccia Musumeci, presidente dell’associazione – abbiamo presentato, in un’audizione, la richiesta di rimborsabilità del test alla commissione sanità e politiche sociali del Consiglio regionale della Toscana, che l’ha subito approvata. Siamo in attesa della delibera da parte della Giunta regionale, entro poche settimane. Si tratta di un risultato importantissimo, ottenuto grazie all’impegno delle associazioni”.

La Regione, spiega sempre l’associazione, ha affidato all’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (Ispro) il compito di verificare gli aspetti tecnici dell’estensione del test a tutto il territorio. “L’adozione dei test genomici permette di identificare i casi in cui la chemioterapia – afferma il direttore di Ipsro Gianni Amunni – è realmente utile e comporta evidenti benefici clinici, migliora la qualità di vita delle pazienti e permette risparmi consistenti per il sistema”. Grazie al test, prosegue Amunni, “possiamo stimare circa quattro trattamenti chemioterapici evitati ogni cinque test genomici eseguiti”. In Toscana ogni hanno si stimano circa 3.500 nuovi casi di tumore alla mammella. Attualmente per la protezione delle recidive almeno il 50% di queste pazienti viene trattato con la chemioterapia.