Il cinema Stensen sbarca al Teatro Romano di Fiesole

Stensen d’estate al teatro romano di Fiesole. Dal 7 al 30 agosto 24 film: da Bill Murray di Wes Anderson ai Beatles, da Jodorowsky ai Queen, e l’omaggio a Federico Fellini a cento anni dalla sua nascita con la proiezione de “La dolce vita”

Per lo spettatore curioso, per quello più distratto, per tutti gli appassionati e per chi ama viaggiare grazie alla magia del cinema, la Fondazione Stensen ha preparato un agosto di emozioni musicali, di risate liberatorie, di grandi attori e registi. Un programma che omaggia Wes Anderson insieme al fantastico Bill Murray (Grand Budapest Hotel, Le avventure acquatiche di Steve Zissou, Moonrise Kingdom), propone gli ultimi percorsi cinematografici di Alejandro Jodorowsky (Psicomagia – un’arte per guarire, La danza della realtà, Poesia senza fine) e una serata all’insegna della spiritualità, oltre a tanti film musicali con protagonisti Freddy Mercury Bohemian Rhapsody), Bruce Springrsteen (Blinded by the light), i Beatles (The Beatles – 8 days a week) e tanti altri. E poi un omaggio a Federico Fellini a cento anni dalla sua nascita con la proiezione de “La dolce vita”

PROGRAMMA COMPLETO:

Venerdì 7 agosto

Cinema&Musica: The Queen

Bohemian Rhapsody di Bryan Singer (Usa 2018, 134′) v. ita

Londra, 1970. Il giovane Farrokh Bulsara, di origini parsi, forma insieme a Brian May, Roger Taylor e John Deacon i Queen. La band va incontro a un successo di pubblico clamoroso e Farrokh, che intanto ha cambiato il suo nome in Freddie Mercury, diventa una vera e propria icona.

Sabato 8 agosto

Cinema&Buonumore

L’uomo che comprò la luna di Paolo Zucca (Ita 2019, 105′) v. ita

Dino e Piero, agenti segreti italiani, ricevono un’importante soffiata dagli Stati Uniti: in Sardegna qualcuno ha comprato la Luna. I due agenti reclutano dunque un soldato che, dietro il falso nome di Kevin Pirelli e un marcato accento milanese, nasconde un’identità sarda: si chiama infatti Gavino Zoccheddu e la Sardegna ce l’ha dentro…

Domenica 9 agosto

Il cinema dell’anima – Anteprima

Iyengar – Il maestro di Yoga di Jake Clennell (Usa 2019, 107′) v. orig sott. ita

In occasione dei festeggiamenti per i 90 anni di Iyengar, fondatore dello Yoga, si ripercorrono vita, pensieri e scuola del grande maestro, attraverso interviste inedite a familiari e conoscenti che hanno intrapreso il sentiero di consapevolezza dello Yoga.

Lunedì 10 agosto

Scoperte d’autore

Il Colpevole – The Guilty di Gustav Möller (Dk 2018, 85′) v. ita

Confinato al pronto intervento telefonico per un’indagine interna, un poliziotto di Copenhagen riceve una chiamata da una donna che sostiene di essere stata rapita: dovrà gestire la situazione rimanendo sempre al telefono. Tra i migliori thriller degli ultimi anni, un’opera che vi terrà incollati alla poltrona fino alle fine.

Martedì 11 agosto

Le storie dei grandi autori

Dolor y gloria di Pedro Almodovar (Es 2019, 113′) v. ita

I ricordi riemergono nella vita del regista cinematografico Salvador Mallo, riportandolo all’infanzia a Valencia negli anni Sessanta e agli inizi della sua carriera, nella Madrid degli anni Ottanta. Vita artistica e privata si intrecciano indissolubilmente. Un Almodovar intimo e nostalgico, qui interpretato da Antonio Banderas.

Mercoledì 12 agosto

Cinema&Buonumore

Cyrano mon amour di Alexis Michalik (Fra 2018, 109′) v. ita

Edmond Rostand è un drammaturgo dal talento geniale, ma ciò che ha scritto fino a ora si è rivelato un flop. Grazie a un’ammiratrice, incontra il più grande attore del momento, che insiste nel voler recitare nella sprossima commedia. C’è però un piccolo problema: Edmond non l’ha ancora scritta e non ha idea di che storia raccontare… Ispirato a fatti veri, che portarono alla creazione del Cyrano de Bergerac.

Giovedì 13 agosto

Wes Anderson e Bill Murray insieme

Grand Budapest Hotel di Wes Anderson (Usa 2014, 100′) v. orig sott. ita

Sullo sfondo dell’omicidio di una nobile dama e del furto di un dipinto di inestimabile valore, si svolgono le (dis)avventure di Gustave H, impeccabile concierge del lussuoso “Grand Budapest”, un hotel situato tra le Alpi dello Stato di Zubrowka, e di Zero Moustafa, il giovane fattorino che diventerà suo protetto e amico fidato.

Cinema e geometrie di Anderson si applicano qui nell’atmosfere dell’est Europa.

Venerdì 14 agosto

Cinema&Musica: Lady Gaga

A Star is Born di Bradley Cooper (Usa 2018, 135′) v. ita

Un divo del cinema, la cui fama rischia di imboccare il viale del tramonto a causa dei suoi problemi di alcolismo, decide di aiutare una giovane cantante-attrice a muovere i passi giusti per raggiungere il successo…

Una delle commedie romantiche musicali più apprezzate degli ultimi anni, con Bradley Cooper e Lady Gaga.

Sabato 15 agosto

100 anni di Federico Fellini

La dolce vita di Federico Fellini (Ita 1960, 173′) v. ita sott. ing

Il giornalista Marcello Rubini, testimone e complice di una Roma caotica, vaga per la città tra feste notturne e incontri fugaci nella speranza di scollarsi di dosso la noia di vivere. Pietra miliare del cinema internazionale del secondo dopoguerra e capolavoro di Federico Fellini.

Domenica 16 agosto

Il cinema dell’anima – Il maestro Jodorowski

La danza della realtà di Alejandro Jodorowski (Chi 2013, 130′) v. orig sott. ita

Una reinterpretazione fantasiosa dell’infanzia di Jodorowski, nel turbolento ambiente sociale e politico cileno degli anni Trenta e Quaranta. La dura realtà spinge il regista a sviluppare l’immaginazione, elemento che lo caratterizzerà anche nel percorso artistico successivo.

Lunedì 17 agosto

Scoperte d’autore

L’Insulto di Ziad Doueiri (Lib 2017, 113′) v. ita

Un banale litigio tra Toni, libanese cristiano, e Yasser, palestinese, si trasforma in un conflitto di proporzioni nazionali. Al processo, oltre agli avvocati e ai familiari, si schierano due fazioni opposte di un paese che riscopre in quell’occasione ferite mai curate e rivelazioni scioccanti, facendo riaffiorare così un passato che è sempre presente.

Martedì 18 agosto

Scoperte d’autore

Loving Vincent di Dorota Kobiela & Hugh Welchman (GB/Pol 2016, 94′) v. ita

L’incredibile storia di Vincent Van Gogh attraverso i dipinti ispirati ai suoi quadri, ricreati da oltre 100 pittori e successivamente animati in computer grafica. Un potente e suggestivo racconto, incentrato sul mistero della scomparsa di uno dei più importanti artisti di sempre.

Mercoledì 19 agosto

Cinema&Buonumore

Tutti pazzi a Tel Aviv di Sameh Zoabi (Fra/Isr 2018, 97′) v. ita

Salam, giovane palestinese che vive a Gerusalemme, lavora come assistente ai dialoghi di una telenovela di successo. Ogni giorno Salam deve attraversare un posto di blocco israeliano. Un giorno viene fermato dal comandante incaricato del posto di blocco, Assi, la cui moglie è una fedelissima fan della soap opera…

Giovedì 20 agosto

Wes Anderson e Bill Murray insieme

Le avventure acquatiche di Steve Zissou di Wes Anderson (Usa 2004, 118′) v. orig sott. ita

Steve Zissou, un leggendario esploratore acquatico, decide di formare una squadra di bizzarri personaggi e intraprendere una spedizione per cercare lo squalo giaguaro responsabile della morte del suo migliore amico.

Venerdì 21 agosto

Cinema&Musica: Bruce Springsteen

Blinded by the light di Gurinder Chada (Gb 2019, 117′) v. ita

Un adolescente britannico di origini pakistane si rifugia nella poesia per affrontare l’intolleranza tradizionalista del padre da un lato e il razzismo dall’altro. Ma quando il giovane scoprirà la musica di Bruce Springsteen, la sua vita avrà un’imprevedibile svolta…

Sabato 22 agosto

Le storie dei grandi autori

La Favorita di Yorgos Lanthimos (Gre 2018, 120′) v. ita

Nell’Inghilterra del XVIII secolo, la fragile regina Anna occupa il trono, ma è la sua cara amica Lady Sarah a governare il paese, fino a quando la nuova serva Abigail non entra in competizione con lei per ottenere i favori e il potere della sovrana.

Domenica 23 agosto

Il cinema dell’anima – Il maestro Jodorowski

Poesia senza fine di Alejandro Jodorowski (Chi/Fra 2016, 128′) v. orig sott. ita

Secondo capitolo della personalissima autobiografia di Jodorowsky, iniziata con La danza della realtà. Abbandonata Tocopilla, il giovane Alejandro si trasferisce con la famiglia a Santiago del Cile, dove inizia a coltivare le passioni che lo porteranno a diventare l’artista che tutti conosciamo.

Lunedì 24 agosto

Scoperte d’autore

Il mio capolavoro di Gaston Duprat (Es/Arg 2018, 100′) v. ita

Arturo è un gallerista affascinante ma senza scrupoli. Renzo è l’artista più importante che rappresenta, ma vive una fase di declino. Quando il pittore perde la memoria, Arturo decide di sfruttare la situazione per tornare sulla cresta dell’onda.

Martedì 25 agosto

Scoperte d’autore

Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher (Ita 2018, 130′) v. ita

Lazzaro, un contadino dal cuore d’oro, lavora nella tenuta della marchesa Alfonsina De Luna, che ha un figlio, Tancredi, ragazzo dalla fervida immaginazione. Un giorno quest’ultimo propone al giovane mezzadro di inscenare il proprio rapimento. È l’inizio di un viaggio che porterà Lazzaro a una decisiva presa di coscienza.

Mercoledì 26 agosto

Le storie dei grandi autori

Snowpiercer di Bong Joon Ho (Usa/Fra/Cor 2013, 126′) v. ita

La lotta di classe nel prossimo futuro, dopo che una catastrofe climatica ha riportato la terra ad un’era glaciale, vista dal regista premio Oscar per Parasite. A bordo di un treno ad alta velocità che fa un continuo giro del mondo garantendo la sopravvivenza ai suoi passeggeri si sviluppa un microcosmo della società umana fino alle imprevedibili conseguenze…

Giovedì 27 agosto

Wes Anderson e Bill Murray insieme

Moonrise Kingdom di Wes Anderson (Usa 2012, 94′) v. orig sott. ita

New England, 1965. Gli adolescenti Sam e Suzy scoprono di essere innamorati e sono decisi a fuggire insieme. I loro tentativi di fuga porteranno scompiglio nella tranquilla comunità in cui vivono…

Venerdì 28 agosto

Cinema&Musica: The Beatles

The Beatles – 8 days a week di Ron Howard (Usa 2016, 99′) v. ita

Un racconto sulla band di Liverpool costituito da filmati rari e inediti, che esplora il dietro le quinte, il modo in cui i Beatles prendevano decisioni, creavano la loro musica e costruivano insieme la loro carriera, mostrando l’incredibile personalità e lo straordinario dono musicale che caratterizzava ciascuno di loro.

Sabato 29 agosto

Le storie dei grandi autori

Martin Eden di Pietro Marcello (Ita 2019, 129′) v. ita

Martin Eden, giovane marinaio di modeste origini, venuto a contatto con il mondo della borghesia napoletana, decide di studiare e diventare uno scrittore. Ulteriori incontri gli faranno conosce il turbinio della vita politica del suo secolo. Liberamente ispirato al libro di Jack London, Pietro Marcello spinge il suo cinema verso un’opera matura e suggestiva.

Domenica 30 agosto

Il cinema dell’anima – Il maestro Jodorowski

Psicomagia – un’arte per guarire di Alejandro Jodorowski (Fra 2019, 100′) v. orig sott. ita Attraverso varie testimonianze, Alejandro Jodorowsky spiega cos’è la Psicomagia, quali sono i suoi principi e come viene praticata. Mostra alcune persone durante il loro processo di guarigione, dalla realizzazione dell’”atto psicomagico” fino ai suoi effetti.

INFO biglietto unico 4 euro, inizio spettacoli ore 21.15