Torna il “Tuffo di Befana”, Pisani e Livornesi insieme in nome della solidarietà e del valore della donazione. Trecento tuffatori attesi da tutta la Toscana. Pesciatini: «Intuizione positiva da valorizzare»

Domenica 6 gennaio torna il tradizionale appuntamento del “Tuffo di Befana” a Marina di Pisa. L’appuntamento per tutti i partecipanti è in piazza Sardegna alle ore 11.30 per le iscrizioni cui seguirà il primo bagno dell’anno. Con il Tuffo anche l’arrivo della tradizionale Befana di Avis Pisa che porta calze a tutti i bambini presenti da oltre 40 anni. L’iniziativa, giunta alla undicesima edizione, è promossa da Avis Pisa e Amici del Mare di Livorno, è inserita tra gli eventi di “Marenia di Inverno” e patrocinata e sostenuta dal Comune di Pisa.

«Si conferma positiva l’intuizione di Avis di richiamare l’attenzione sul valore della donazione con una iniziativa particolarmente significativa come il “Tuffo di Befana” – dichiara l’assessore al turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini -. Da anni, ormai, questo periodo delle festività natalizie è dedicato alla solidarietà verso chi ha più bisogno, riuscendo ad andare anche oltre il campanilismo e le rivalità. Non a caso l’iniziativa si svolge proprio nel nostro Litorale che da sempre unisce Pisa e Livorno e sa anche coinvolgere ogni anno sempre nuove associazioni».

Oltre a Avis Pisa e Amici del mare di Livorno, infatti, l’iniziativa è svolta in collaborazione con Croce Rossa Italiana, Pubblica Assistenza Litorale Pisano, AGBALT Onlus (Associazione Genitori per la cura e l’assistenza ai bambini affetti da Leucemia o Tumore), ADMO, Vigili del Fuoco, Coordinamento Etico dei CAREGIVERS, Avis Toscana, QuasiRadio.it. Ha il contributo di AVR, Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa, Confesercenti Toscana Nord, IPA, Nocita Caffè.

Dopo il tuffo, gli organizzatori distribuiranno panettone e cioccolata calda, mentre sono previsti premi per il gruppo più numeroso, per i tuffatori/trici più giovani e meno giovani. Lo scorso anno furono oltre 223 persone provenienti da tutta la Toscana a tuffarsi, ma gli organizzatori si aspettano che quest’anno si possa raggiungere la cifra di 300 tuffatori.