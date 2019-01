“Il Clima cambia: e noi?”, il concorso fotografico di Legambiente Pisa

“Il clima cambia. E noi?” è il tema proposto da Legambiente Pisa per un concorso fotografico aperto a tutti i fotografi dilettanti. Il regolamento si trova su www.legambientepisa.it e le foto devono essere inviate entro le ore 24 di domenica 13 gennaio all’indirizzo [email protected]

Sappiamo che il clima cambia: ce lo dicono scienziati di tutto il mondo, se ne occupano (troppo poco) i governanti. Un grande evento nelle storie della natura e della specie umana che ha riflessi anche sulla vita di ciascuno. Possiamo osservare piccoli quanto importanti segni che possiamo cogliere con l’occhio di una macchina fotografica.

“Il clima cambia. E noi?” è il tema proposto da Legambiente Pisa per un concorso fotografico aperto a tutti i fotografi dilettanti. Il regolamento si trova su www.legambientepisa.it e le foto devono essere inviate entro le ore 24 di domenica 13 gennaio all’indirizzo [email protected] Tra i premi è possibile vincere un “ricicletta” (bicicletta ricostituita con amore e fantasia) e cestini di prodotti biologici.

Una giuria sceglierà le dieci fotografie più belle, che saranno stampate ed esposte durante la tradizionale festa “L’aperitivo del Cigno” del 18 gennaio presso il Teatro Rossi Aperto (via del Collegio Ricci, presso Piazza Carrara), con la quale Legambiente Pisa dà il via agli impegni del nuovo anno. Con inizio dalle ore 19 buffet e molte diverse attività, poi musica in allegra per tutti gli amici presenti, vecchi e nuovi: tutti sono invitati, uomini e donne, giovani e anziani. Nel corso della serata si potrà votare la foto preferita e contribuire a scegliere le vincitrici del concorso.