Fiamme in appartamento ad Arezzo, famiglia salva

Incendio intorno alle 5.40 in un appartamento in via Cimabue, ad Arezzo. Le fiamme potrebbero essere scaturite da un elettrodomestico in avaria situato in un terrazzino, anche se saranno successivi controlli a chiarire le cause.

In casa, al secondo piano della palazzina c’era un’intera famiglia che stava dormendo – una coppia con due figli – ma non ci sono stati né ustionati, né intossicati. Solo più tardi si è registrato un lieve malore causato da ipotermia per una terza persona che ha sofferto il gelo uscendo all’aperto per verificare cosa stava accadendo. I vigili del fuoco hanno utilizzato due mezzi e sei uomini per portare a termine l’intervento.