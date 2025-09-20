Controradio Streaming
ToscanaCronacaTruffe, a Firenze falsi verbali multe su auto in sosta
Cronaca

Truffe, a Firenze falsi verbali multe su auto in sosta

By Redazione
multe
Polizia Municipale

C’è una nuova truffa che sta interessando alcuni Quartieri di Firenze: quella dei falsi verbali lasciati sulle auto in sosta. Come riporta Palazzo Vecchio, a Campo di Marte – è successo la notte scorsa, ma anche nei giorni precedenti – sono stati trovati numerosi documenti contraffatti che riportano l’intestazione della polizia municipale e un Qr code per il pagamento immediato di una presunta sanzione idoneo ad eseguire pagamenti sul canale Paypal.

Tali documenti però, si spiega ancora dal Comune, sono completamente privi di validità giuridica e non sono stati emessi dalla polizia municipale, trattandosi di un’attività fraudolenta finalizzata all’estorsione di denaro in maniera illecita.
Questi falsi verbali presentano alcune irregolarità che ne consentono il riconoscimento: ad esempio il verbale originale non riporta il giglio di Firenze ma la dizione ‘Corpo polizia municipale Comune di Firenze’ e il carattere utilizzato sul verbale è diverso per formato e dimensioni, in quanto nel formato grande è più falso.

