Trovata una scritta antisemita in via Scialoja a Firenze

Firenze, il ritrovamento di una scritta antisemita in quel luogo, non è un evento del tutto nuovo, già nel 2022 c’era stato un caso simile.

La scritta antisemita Ss è comparsa in Via Scialoja nel quartiere 2 a Firenze davanti al portone di una casa dove vivono due famiglie israeliane. Già l’anno scorso ignoti avevano realizzato con vernice spray un scritta identica. Sono state vandalizzate anche le pietre di inciampo poste nella vicina via Bovio.

L’assessora comunale al walfare, immigrazione ed educazione Sara Funaro ha espresso la sua condannata per quanto accaduto. “Una vergognosa scritta “SS” in via Scialoja e purtroppo non è la prima volta – così Funaro su Fb -. Non si può accettare nessuna forma di antisemitismo e nessuna forma di discriminazione e violenza. La nostra città, che è da sempre costruttrice di ponti ed ha nel dialogo, nel rispetto e nell’accoglienza i suoi valori fondanti, condanna questo atto vandalico. L’ignoranza non vincerà, mai”.

Il caso precedente risale al 22 luglio 2022, quando ignoti coprirono con spray nero e scrissero la sigla Fgc, che per la Digos rimandava ai Fasci giovanili combattenti (formazione di estrema destra), sulle pietre di inciampo collocate nel 2020 dal Comune in ricordo di vittime della Shoah. Nella vicina via Scialoja fu poi trovata davanti a un portone la scritta Ss.