🎧 Treno Rock con livrea Marvel ‘Eternals’ per Lucca Comics

È stato presentato l’11mo treno Rock, un altro dei 29 Rock destinati alla Regione Toscana. Il nuovo mezzo entrerà in servizio, in occasione del Festival Lucca Comics & Games.

L’iniziativa è stata annunciata oggi a Firenze, in occasione della consegna alla stazione di Santa Maria Novella del nuovo treno Rock, la livrea del convoglio, che farà servizio tra Firenze e Lucca nei giorni del Comics, è dedicata al nuovo film della Marvel ‘Eternals’.

Saranno 100 i treni straordinari che Trenitalia, in accordo con la Regione Toscana, metterà a disposizione dei viaggiatori per raggiungere Lucca in occasione della manifestazione Lucca Comics & Games 2021, in programma dal 29 ottobre al 1° novembre.

In podcast l’intervista a Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, a cura di Gimmy Tranquillo.

“E’ sempre più importante riuscire a dare un servizio con il treno anche per gli eventi”, ha affermato Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia rispondendo alla domanda di come Trenitalia sia giunta alla decisione di sponsorizzare le carrozze ferroviarie per eventi di spettacolo.

“Il 2021 è stato un anno particolare, speravamo in ripartenza più veloce invece alla fine la pandemia ci ha frenato, però abbiamo imparato molto, come spostare grandi quantità di gente: comunque una ripresa c’è stata, ma sempre con la massima sicurezza – ha detto poi Corradi – Questa estate è stato l’esempio di come muovere di nuovo il Paese – ha aggiunto – in una fase in cui le persone hanno avuto tanta mobilità, soprattutto gli italiani hanno ripreso a viaggiare per il turismo. Abbiamo dato delle risposte molto interessanti tanto è vero che anche nel futuro contiamo di muoverci sempre di più, anche nel trasporto regionale, per incentivare il turismo”.

Il rapporto con la Regione Toscana, secondo Corradi, sta andando “molto bene” perché “stiamo migliorando tutti gli indici, come la puntualità e la customer satisfaction, il risultato riportato dagli utenti: siamo arrivati al 96%. Per arrivare a risultati così buoni vuol dire collaborare con la Regione altrimenti non ci riusciremmo”.

“Noi possiamo fare un’operazione di promozione e valorizzazione della ferrovia – ha spiegato il presidente della Regione, Eugenio Giani -, e conseguentemente provare a spostare sempre più persone da un trasporto privato a un trasporto pubblico non inquinante com’è andare sui treni, se questo significa anche qualità e confort: con i Rock tutto questo avviene”.