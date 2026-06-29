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Lun 29 Giu 2026
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Treno con 50 passeggeri esce dai binari in Mugello, Fs ‘tutti illesi’

Domenico Guarino
By Domenico Guarino
treno

Un treno regionale è uscito dai binari mentre marciava sulla ferrovia del Mugello all’altezza di una semicurva prima del paese di Dicomano (Firenze). Sono andati fuori dalle rotaie alcuni gruppi di carrelli (ruote) del convoglio Pontassieve-Borgo San Lorenzo.

Secondo le Fs, che hanno avviato accertamenti, il treno procedeva a bassa velocità; uscendo dalla sede ferroviaria, è rimasto dritto, senza rovesciarsi. Ora la linea resta bloccata fino alla rimozione del convoglio e alle riparazioni dei danni. Il gruppo Fs sta assistendo i passeggeri nella stazione di Dicomano dove vengono fatti convergere dei bus per proseguire il viaggio. Molti sono pendolari.

Il sindaco Massimiliano Amato, oltre all’assistenza necessaria, si è sincerato della riapertura dei passaggi a livello che tagliano in due il paese di Dicomano. Sulla linea, come ha ricordato il sindaco, sono in corso lavori di manutenzione straordinaria. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. I passeggeri sono scesi in maniera autonoma dal convoglio e si sono diretti verso la stazione a piedi.

Anche i vigili del fuoco confermano che tra i passeggeri non ci sono feriti. Ai vigili del fuoco risulta che il convoglio sia uscito dai binari per un inconveniente occorso vicino a un ponte ferroviario. Sul posto sono state inviate due squadre di pompieri ma una è stata fatta rientrare. Richiesto a scopo precauzionale anche il supporto del 118. Accertamenti sono stati avviati dalle forze dell’ordine e da Rfi. La ferrovia Pontassieve-Borgo San Lorenzo è a monorota

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