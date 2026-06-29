Prato: aggredisce automobilista e seminia panico in centro, arrestato

Attimi di tensione questa mattina, intorno alle 12, in piazza Duomo a Prato dove un uomo di origini nordafricane, in stato di forte alterazione psicofisica, ha scatenato il caos aggredendo violentemente un automobilista di passaggio e poi scagliandosi contro gli agenti intervenuti.

Dovrà rispondere aggressione, violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni l’uomo che stamattina ha aggredito un automobilista poi si è scagliato contro alcuni agenti in piazza Duomo a Prato.

Secondo le prime ricostruzioni, si spiega in una nota del Comune, l’uomo ha preso di mira un’auto in transito in seguito a una lite stradale. A evitare conseguenze più gravi è stato il tempestivo intervento di una pattuglia della polizia locale, che si trovava già in postazione fissa a presidio della piazza centrale. Gli agenti sono intervenuti in aiuto del cittadino aggredito.

L’intervento, tuttavia, non è bastato a placare l’uomo, che si è scagliato con violenza anche contro gli agenti. La situazione è tornata sotto controllo solo grazie al rapido arrivo di una pattuglia del reparto motociclisti e successivamente di una volante della polizia di Stato.

L’uomo è stato bloccato e poi condotto presso il comando di polizia locale per l’identificazione e l’avvio delle procedure di rito. Dovrà rispondere dei reati di aggressione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni personali. Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi sanitari per valutare lo stato di salute dell’automobilista aggredito e sotto shock.