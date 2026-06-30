Incendiato leccio secolare, denunciati quattro minori

Volevano cuocere wurstel e danneggiano il leccio di Belmonte, pianta secolare che domina il crinale tra Grassina e l’Antella, a Bagno a Ripoli (Firenze), denunciati dai carabinieri quattro minorenni.
Le ipotesi di reato sono: distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, danneggiamento seguito da incendio e violazione di domicilio. L’allarme era scattato nella notte tra il 20 e il 21 giugno scorsi: alcuni testimoni, notando fumo e bagliori provenire dall’area boschiva, avevano lanciato l’allarme al 112. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo radiomobile di Firenze, accertando che l’albero monumentale, di oltre 600 anni, presentava gravi danni da combustione, con un particolare e preoccupante interessamento della cavità interna del tronco. A seguito di un sopralluogo effettuato da consulenti agronomici, è emerso fortunatamente che il leccio ha conservato condizioni vegetative complessivamente buone. Gli esperti hanno evidenziato che, allo stato, non vi sono situazioni in grado di comprometterne la stabilità o la sopravvivenza, pur raccomandando un costante e attento monitoraggio. Le indagini, condotte dai carabinieri della stazione di grassina con il supporto dei carabinieri forestali e della sezione investigazioni scientifiche di Firenze, sono partite dall’analisi dell’area circostante la pianta. Nelle immediate vicinanze sono stati rinvenuti numerosi indizi: contenitori di bevande, confezioni alimentari, residui di cibo e un’area circolare contenente cenere. L’elemento di svolta è stato il ritrovamento di uno scontrino fiscale di un supermercato locale, i cui articoli coincidevano con i residui trovati sul posto. L’acquisizione e l’analisi dei sistemi di videosorveglianza dell’esercizio commerciale e di un’azienda situata lungo il percorso verso il bosco hanno permesso di individuare un gruppo di quattro ragazzi, tutti minorenni, diretti verso l’area del leccio con bottiglie e generi alimentari. Identificati e convocati in caserma, i quattro giovani hanno ammesso le proprie responsabilità raccontando di essersi recati presso l’albero e di aver acceso un fuoco in prossimità del tronco, utilizzando un accendino e piccoli rami. Il loro intento era quello di cuocere dei wurstel acquistati poco prima. Accortisi dell’improvviso e pericoloso aumento delle fiamme, gli stessi hanno cercato di estinguere il fuoco utilizzando l’acqua in loro possesso e calpestando il materiale incendiato. Credendo erroneamente di aver spento del tutto il focolaio, si sono poi allontanati, senza avvisare nessuno dell’accaduto. Come confermato dalle perizie agronomiche, le particolari caratteristiche del legno e della struttura interna di un esemplare così vetusto hanno fatto sì che la combustione continuasse tuttavia a covare e propagarsi lentamente all’interno della cavità, emergendo in modo visibile solo in seguito. Alla luce delle evidenze raccolte e delle ammissioni, il loro comportamento è stato segnalato alla procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni di Firenze.