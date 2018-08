Treni Valdisieve, soppressioni e ritardi: sindaco Murras sollecita Trenitalia

Non è stato un inizio di settimana semplice per i pendolari che ogni mattina, anche di agosto, utilizzano i treni Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve, servizio fondamentale per tutta la Valdisieve. Negli ultimi tre giorni non sono mancati ritardi e soppressioni, oltre alle segnalazioni legate al malfunzionamento dell’aria condizionata nei convogli.

Per esempio: lunedì 6 è stato cancellato il treno 11982 BSL – Firenze SMN, martedì 7 è stato cancellato il treno 11994 nella tratta finale Pontassieve – Firenze SMN, oggi mercoledì 8 agosto è stato cancellato un’altra volta il treno 11982 BSL – Firenze SMN e altri treni hanno subito ritardi anche fino a 45 come il 11935.

Per questo motivo quest’oggi Aleandro Murras, Sindaco di Londa ed Assessore ai Trasporti dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, ha scritto una lettera a Trenitalia per sollecitare rapide soluzioni per risolvere la situazione.

”Trenitalia deve trovare soluzioni per evitare i grandi disagi che sta creando in questi giorni ai pendolari della Valdisieve, i nostri cittadini lavorano anche d’agosto, non si può certo pensare di ridurre i servizi che devono essere garantiti. Chiediamo a Trenitalia di prestare la massima attenzione alla nostra tratta che nei mesi estivi è particolarmente frequentata anche da numerosi turisti italiani e stranieri oltre che dai pendolari”.

La richiesta di Murras è dunque quella di interventi mirati per evitare che i disagi proseguano. ”So di molti cittadini – conclude – che nel mese di agosto da alcuni anni viaggiano in macchina, nonostante i costi enormemente più alti, per evitare soppressioni e ritardi, non vogliamo più che sia così, vogliamo rapide soluzioni per i nostri pendolari”.