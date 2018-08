Bimbi si chiudono in auto sotto il sole, soccorsi da VVF e 118

Due bambini di 1anno e mezzo e tre anni e mezzo erano rimasti rinchiusi all’interno della propria auto, visto che uno dei due bimbi ha attivato la chiusura dell’auto attivando il telecomando.

I Vigili del Fuoco del Comando di Pisa, distaccamento di Castelfranco, sono intervenuti alle ore 16:45 circa a San Miniato Basso, Via Torquato Tasso.

La madre ha immediatamente dato l’allarme per attivare i soccorsi tenuto conto che la vettura era sotto il sole. La squadra giunta sul posto ha provveduto a rompere il vetro posteriore dell’auto facendo attenzione a non ferire i bambini con le schegge di vetro.

I Bambini sono stati presi in consegna dal personale del 118 che ha constatato le buone condizioni salute e ha ritenuto non necessario il ricovero all’ospedale.