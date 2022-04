Trasporti: cambiano orari di Autolinee per 25 aprile e 1 maggio

Lunedì 25 aprile i bus seguiranno l’orario festivo in ogni area del territorio regionale, mentre domenica 1 maggio il servizio di Autolinee della Toscana sarà variato con organizzazione diversa a seconda dei territori, come dettagliato di seguito.

Rimodulazione del servizio di Autolinee Toscana per le festività del 25 aprile e del primo maggio. In particolare per la Festa dei lavoratori nel dipartimento nord il servizio sarà sospeso nei territori comunali e provinciali di Livorno (compresa la Funicolare di Montenero), Lucca, Pontedera, Massa Carrara, Volterra e Pisa extraurbano. A Pisa saranno garantite corse come servizio festivo di varie linee. L’Isola d’Elba avrà un servizio festivo.

Nel dipartimento centro il servizio di Autolinee toscane sarà sospeso nei territori comunali e provinciali di Prato e di Empoli. A Firenze urbano ci sarà l’orario festivo, mentre il servizio extraurbano sarà sospeso ad eccezione di alcune linee che collegano il Valdarno con l’ospedale di Careggi. A Pistoia, Pescia e Montecatini circoleranno solamente alcune corse della linea H che collegano con l’ospedale cittadino. Nel dipartimento sud, a Siena il servizio urbano seguirà l’orario festivo ridotto e quello extraurbano sarà sospeso, fatta eccezione per alcune corse della linea 131. A Poggibonsi e Colle Val d’Elsa il servizio urbano sarà sospeso. A San Gimignano saranno disponibili i servizi delle linee urbane SG1 e SG2.

Negli altri comuni della provincia di Siena, ovvero Chiusi, Chianciano Terme e Montepulciano, il servizio urbano ed extraurbano di Autolinee sarà sospeso. A Grosseto il servizio urbano ed extraurbano seguirà l’orario festivo. Ad Arezzo il servizio urbano seguirà l’orario festivo e sarà sospeso nella fascia oraria tra le 12 e le 16. Il servizio extraurbano seguirà l’orario festivo. A Piombino il servizio urbano sarà sospeso mentre quello extraurbano seguirà l’orario festivo ridotto.