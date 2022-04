Serravalle P.se:api sentinelle monitoreranno discarica

Trecentomila api monitoreranno il sito della discarica del Cassero, nel comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia), gestita da Herambiente. Lo rende noto lo stesso gestore, spiegando che si tratta di un monitoraggio volontario aggiuntivo, rispetto a quanto previsto da normativa e autorizzazione ambientale.

Il progetto, si chiama ‘Capiamo’ e sarà attivato in collaborazione con Apicoltura urbana, azienda che si occupa di progetti di biodiversità, sostenibilità e educazione ambientale. “La scelta delle api come sentinelle ambientali per la discarica – spiega una nota – discende dalle loro caratteristiche, per molti aspetti uniche e particolarmente adatte al biomonitoraggio. Si tratta, innanzitutto, di insetti sociali, che vivono cioè in colonie numerose e facili da allevare. Inoltre, il corpo coperto di peli e la regolare attività di bottinamento, cioè la raccolta di nettare e polline, consentono alle singole colonie di svolgere circa 10.000 prelievi giornalieri di aria, acqua e suolo con cui entrano in contatto”.

Le sostanze presenti nell’ambiente si accumulano quindi all’interno dell’alveare, sulle api e sui loro prodotti, tra cui miele, propoli, cera, polline e pappa reale, rendendo facile e veloce il recupero di campioni altamente rappresentativi da analizzare. I risultati del primo monitoraggio – fa sapere il gestore della discarica – saranno disponibili, indicativamente, dopo l’estate. Le informazioni che si potranno estrarre saranno di estrema importanza per valutare la qualità complessiva dell’ambiente attorno all’impianto. Ad esempio, la presenza eventuale di metalli, pesticidi e idrocarburi, ma anche eventuali eccessi di metano o Co2 nell’aria. “Tutti parametri – conclude il gestore – che, se rilevati oltre soglia, porterebbero a immediate azioni correttive”.