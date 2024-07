Trasporti: ancora disagi su A1 tra Firenze e Variante Valico, ritardi ferroviari per persone sui binari

Trasporti – Dopo il venerdì nero per i trasporti in Toscana dai disagi aerei a Firenze e Pisa per il blackout informatico internazionale, al guasto alla linea elettrica dell’alta velocità all’altezza di Rovezzano, fino al tir in in fiamme sull’A1, proseguono i disagi anche oggi in autostrada e su ferro.

Il traffico sull’A1 è ancora rallentato nel pomeriggio tra Calenzano e il bivio della Variante di Valico (Direttissima) in carreggiata nord verso Bologna anche per la presenza di cantieri. Traffico intenso anche dal bivio della Variante di Valico allo svincolo di Badia. Viabilità sotto stress anche sull’autostrada A12. Stamani c’era traffico intenso in uscita alla barriera di Rosignano (Livorno).

Treni con ritardi tra 30 e 120 minuti nel nodo ferroviario di Firenze dopo che alcune persone si sono posizionate nei pressi dei binari a Campo di Marte. Le forze dell’ordine, riferisce Rfi, hanno provveduto ad allontanarle e la circolazione ferroviaria è tornata regolare in tarda mattinata. Secondo quanto si apprende si tratterebbe di “presenze occasionali” di persone non autorizzate a permanere lungo il sedime ferroviario. In tali circostanze, per ragioni di sicurezza, viene bloccato il movimento ferroviario fino alla cessazione delle condizioni di pericolo.

Erano due clochard le persone che stamani hanno causato ritardi e cancellazioni di treni camminando sui binari della ferrovia a Firenze, tra le stazioni di Campo di Marte e Rovezzano. Secondo quanto ricostruisce la polizia, la loro presenza – notata dai macchinisti di più treni, sia regionali che dell’Alta velocità – ha fatto interrompere più volte la linea fra le 9.50 e le 11.20 per motivi di sicurezza.

Tutto tornato alla normalità invece negli aeroporti di Pisa e Firenze, dopo i problemi tecnici dei sistemi informatici a livello globale di alcune compagnie aeree verificatisi nella giornata di ieri. Secondo quanto si apprende da Toscana Aeroporti, i sistemi informatici sono ora perfettamente funzionanti, e le compagnie hanno assicurato la riprotezione ai passeggeri che hanno visto rimanere a terra i propri voli: 24, ieri, da e per il solo scalo di Firenze. Alcuni altri su Pisa.