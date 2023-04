Tramvia, Nardella: “Linea stadio-Rovezzano entro 2026 e Variante al centro storico entro primavera 2024”

Firenze. continuano i lavori per la Variante al centro storico della tramvia in piazza San Marco e per il tratto di via Cavour, mentre in un mese verrà presentato il progetto per la linea stadio-Rovezzano. Nardella ha anche annunciato un referendum con i cittadini per scegliere il nome del nuovo ponte che sarà costruito.

Oggi il sindaco di Firenze Dario Nardella, in conferenza stampa, ha fatto il punto della situazione sui lavori della tramvia. “Entro un mese – ha detto – presenteremo il progetto per la linea della tramvia stadio-Rovezzano e sarà un progetto definitivo: l’obiettivo è terminare entro il 2026, in modo da andare in parallelo con” i lavori per l’Artemio Franchi. “Per la linea stadio-Rovezzano non dobbiamo fare una gara, quindi risparmiamo molto tempo”, ha aggiunto. Per la linea su Bagno a Ripoli e la costruzione del nuovo ponte “faremo un referendum con i cittadini per scegliere il nome”.

“Sulla Variante al centro storico della tramvia è stata recuperata una parte consistente del ritardo accumulato nell’ultimo anno – ha affermato Nardella -. I lavori procedono per piazza San Marco e per il tratto di via Cavour. Con le aziende abbiamo confermato l’obiettivo di terminare i lavori entro marzo 2024, calcolando poi due mesi successivi per il pre-esercizio. L’obiettivo è vedere il tram sui binari per la primavera 2024. L’importo complessivo sulle tramvie è di 1,1 miliardi, di questi poco più di 450 milioni arrivano dal Pnrr”.

“Per linea a Bagno a Ripoli è arrivata l’offerta da parte del gruppo delle imprese coinvolte nel project financing – ha aggiunto il sindaco -. Le imprese hanno fatto l’offerta, gli uffici della tramvia si prenderanno un mese per valutarla: si conferma l’obiettivo di iniziare i lavori quest’anno, secondo quanto previsto. Su tale linea le prime due opere significative che nasceranno sono il parcheggio scambiatore all’altezza di Bagno a Ripoli e il nuovo ponte”, elemento quest’ultimo ritenuto fondamentale per fare la rete tramviaria.

“Per la linea 4 sono arrivate due offerte, la commissione esaminatrice valuterà quella che risponde ai criteri per progettazione e esecuzione dei lavori. Abbiamo fatto l’appalto integrato per correre, visto che il secondo lotto è finanziato con fondi Pnrr”. “Sulla linea stadio-Rovezzano – ha spiegato Nardella – siamo pronti con i primi progetti, entro un mese presenteremo i primi progetti che devono essere oggetto di un confronto con cittadini e stakeholder istituzionali. Si procede su tutti i fronti”. Nel dettaglio dei fondi Pnrr “222 milioni sono sulla linea 4 per Campi Bisenzio, 150 milioni su Bagno a Ripoli” mentre sul traffico “la situazione è meno critica di quello che ci aspettavamo”. Su quest’ultimo punto l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti ha detto che la parte più impattante sarà “su viale Matteotti, ovvero la parte finale del cantiere”.