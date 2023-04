50 milioni stanziati con il Psr per valorizzare le zone montane di Pistoia e Lucca. Saccardi: “Opportunità di crescita e di sviluppo”

Il Piano di sviluppo rurale della Regione si occupa di valorizzazione delle zone montane, gli ultimi tre comuni che sono stati coinvolti sono Pistoia, Pescia e Montale ai quali si aprono molte opportunità.

Stamani nella Sala maggiore del Palazzo comunale di Pistoia si è tenuto l’incontro ‘Gal Montagnappennino: l’area montana della provincia di Pistoia nella nuova programmazione Leader 2023/2027’. Durante l’evento si è espressa la vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi: “Credo che sia una bella opportunità anche per la città di Pistoia, che insieme ai comuni di Pescia e Montale, avrà la possibilità di aderire alle politiche Leader, che stanno dentro il Psr e che avranno nella prossima programmazione quasi 50 milioni di euro a disposizione”.

L’incontro aveva lo scopo di illustrare le opportunità che si aprono ai tre comuni di Pistoia, Pescia e Montale che entrano a far parte del Gal, ovvero la società consortile riconosciuta della Regione Toscana, formata da soggetti pubblici e privati delle province di Lucca e Pistoia. Il Gal si occupa, attraverso le misure del Piano di sviluppo rurale della Regione, dei progetti per la valorizzazione delle zone montane. “Si tratterà di politiche – ha aggiunto Saccardi – che in molti casi non troveranno altri tipi di finanziamento da potere utilizzare e che potranno quindi trovare nelle risorse del Psr una opportunità di crescita e di sviluppo anche per affrontare il tema dello spopolamento delle zone montane, che poi è quello che ci interessa di più”.