Tramvia, Gianassi: “Dal PD Firenze pieno rispetto per ogni professionista”

Dopo le polemiche innescate dalle parole del presidente del q5 Ferrero, Federico Gianassi, deputato dem, capogruppo PD in Commissione Giustizia e segretario del PD Firenze, ha scritto al presidente dell’Ordine degli avvocati di Firenze.

Nella lettera Gianassi rinnova l’apprezzamento della comunità democratica per il ruolo costituzionale dell’Avvocatura nella tutela dei diritti e delle libertà e definisce “apprezzabile” il gesto delle scuse di Ferraro, sollecitato dal Consiglio dell’Ordine.

“Crediamo profondamente nella pluralità dei punti di vista e nella piena ed irrinunciabile libertà di esprimerli” scrive Gianassi, pur ribadendo il chiaro e forte sostegno del PD alla realizzazione della tramvia. Il confronto democratico, sottolinea, deve fondarsi sul rispetto reciproco e sul riconoscimento della piena legittimità delle diverse posizioni.

“Ogni avvocato fiorentino, qualunque sia il suo orientamento politico, qualunque sia la sua opinione sulla tramvia di Firenze, qualunque sia l’attività tecnica che svolge, dal Partito Democratico di Firenze riceve e riceverà profondo rispetto” assicura Gianassi, richiamando il valore della libertà e dell’indipendenza professionale come garanzie irrinunciabili per tutti i cittadini.