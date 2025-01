Tramvia Firenze: nel 2024 oltre 39 milioni di passeggeri

L’aumento, riporta una nota di Palazzo Vecchio, è dell’11,8% rispetto al 2023, ovvero di oltre 4 milioni. Nel 2024 sulla T1 della tramvia, da Villa Costanza a Careggi i passeggeri sono stati 25,6 milioni, per la T2 Aeroporto-piazza dell’Unità 13,4 milioni.

A ottobre per la prima volta sono stati superati i 4 milioni di passeggeri mensili, di cui oltre 2,6 milioni sulla linea T1. Ma in generale i dati dicono che, nel 2024 i passeggeri della tramvia hanno superato i 39 milioni.

Confrontando i dati mensili del 2024 e del 2023 si nota che il numero dei passeggeri della tranvia, nelle sue varie linee, quest’anno è sempre stato superiore e che l’aumento è dovuto principalmente alla performance della T2. Un dato che, come sottolinea l’assessore alla mobilità, viabilità e tramvie Andrea Giorgio “dimostra che il gradimento per la tramvia non è solo nei sondaggi – apprezzata dall’85% dei fiorentini – ma è un sentimento reale tra le cittadine e i cittadini.

Questi numeri straordinari ci spingono con ancora più forza ad andare avanti con le nuove linee. La tramvia è l’opera più importante per la transizione ecologica della nostra città e cambierà in meglio la mobilità e in generale la vivibilità. Con l’imminente entrata in servizio della Vacs, che collegherà l’aeroporto oltre che alla stazione anche al cuore del centro storico, questi numeri aumenteranno ulteriormente”.

“Anche per questo ci impegneremo – aggiunge l’assessore – perché i cantieri della nuova linea della tranvia per Bagno a Ripoli procedano spediti in modo da collegare anche la parte sud della città. E lo stesso impegno ci sarà anche sulle altre linee con l’obiettivo di unire la città, i quartieri e le persone. Con la realizzazione delle nuove linee potremo sperimentare inoltre ulteriori configurazioni di esercizio, attualmente in fase di studio, che potranno valorizzare al meglio anche la fermata Unità”.