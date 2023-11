Tramvia bloccata e imbrattata in viale Redi

Tamvia di Firenze – blitz di un gruppo di giovani vestiti in tuta bianca stamani in città. Hanno bloccato un tram e poi lo hanno imbrattato.

E’ successo alla fermata di viale Redi, sulla linea centro-aeroporto. Il conducente ha dato l’allarme alla sala radio di Gest spa segnalando che il gruppetto ostruiva i binari e spargeva di vernice spray sia la carrozzeria esterna del convoglio, sia il vetro anteriore. I passeggeri sono stati fatti scendere mentre i dimostranti facevano scritte a caratteri cubitali sui vagoni.

Il gruppetto era di da quattro-cinque elementi. Hanno agito rapidamente in circa 30 secondi, sicuramente meno di un minuto poi sono scappati nelle strade del quartiere tra San Jacopino e viale Corsica. La sala radio ha avvisato le forze dell’ordine e la polizia è arrivata presto. Ora la Digos li sta cercando anche con l’ausilio delle immagini delle telecamere. Avevano tutti il volto mascherato. Sui vagoni è stata repertata la scritta ‘Calma apparente’. Sul vetro davanti è stato apposto un foglio con la scritta ‘No al terrorismo’.

Il conducente ha frenato subito quando ha notato gli autori del raid i quali sono entrati in azione in un punto dove il convoglio andava molto piano. Nessuno dei passeggeri si è fatto male nella frenata. “Un gesto spregevole assolutamente da condannare. Ci metteremo subito in moto con le nostre telecamere per individuare i colpevoli. Non esiste tolleranza per azioni gravi come queste”, ha affermato il sindaco Dario Nardella.

“Gest condanna fermamente quanto accaduto oggi ai danni di una vettura della T2: un blitz che poteva mettere in serio pericolo la sicurezza dei passeggeri e che ha danneggiato un’intera vettura – si legge in una nota della tramvia – Al momento non risultano scritte contro la tramvia, ma sono in corso le indagini della polizia. Siamo fiduciosi che gli autori non la faranno franca”.

“Nel crescendo di atti di vandalismo, scritte sui muri, giochi nei giardini distrutti, ci mancavano solo quelli che hanno preso d’assalto la tramvia con le bombolette spray di domenica mattina, tanto da costringere il convoglio a fermare la corsa e i viaggiatori a scendere. Mi auguro che siano individuati dalle forze dell’ordine e che oltre alla multa possano essere chiamati a ripulire il mezzo”. Lo afferma in una nota il coordinatore fiorentino di Italia Viva, Francesco Grazzini.